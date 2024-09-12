Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прокоментуємо можливу зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Також поговоримо про підрив бійцями Головного управління розвідки залізниці у Бєлгородській області Росії.
Подивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.
Про що ефір
- ГУР і ЗСУ підірвали залізницю в Бєлгородській області Росії;
- Сі Цзіньпін може зустрітися з Зеленським на відкритті Пекінського оборонного форуму;
- Білий дім готується зняти обмеження на удари українською зброєю по території РФ, — Politico;
- в Івано-Франківську група молодих чоловіків жорстоко побила 40-річного військовослужбовця, наразі зловмисників затримали;
- ISW проаналізував контратаки росіян у Курській області.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
- футуролог Віталій Кулик;
- народний депутат України міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
- заступник головного редактора "РБК-Україна" Мілан Лєліч;
- засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.