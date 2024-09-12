Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прокоментуємо можливу зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Також поговоримо про підрив бійцями Головного управління розвідки залізниці у Бєлгородській області Росії.

Подивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.

Про що ефір

ГУР і ЗСУ підірвали залізницю в Бєлгородській області Росії;

Сі Цзіньпін може зустрітися з Зеленським на відкритті Пекінського оборонного форуму;

Білий дім готується зняти обмеження на удари українською зброєю по території РФ, — Politico;

в Івано-Франківську група молодих чоловіків жорстоко побила 40-річного військовослужбовця, наразі зловмисників затримали;

ISW проаналізував контратаки росіян у Курській області.

Гості сьогоднішнього ефіру:

історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;

футуролог Віталій Кулик;

народний депутат України міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;

заступник головного редактора "РБК-Україна" Мілан Лєліч;

засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.