Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE arrow
Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

12 вересня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прокоментуємо можливу зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Також поговоримо про підрив бійцями Головного управління розвідки залізниці у Бєлгородській області Росії.

Подивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.

Про що ефір

  • ГУР і ЗСУ підірвали залізницю в Бєлгородській області Росії;
  • Сі Цзіньпін може зустрітися з Зеленським на відкритті Пекінського оборонного форуму;
  • Білий дім готується зняти обмеження на удари українською зброєю по території РФ, — Politico;
  • в Івано-Франківську група молодих чоловіків жорстоко побила 40-річного військовослужбовця, наразі зловмисників затримали;
  • ISW проаналізував контратаки росіян у Курській області.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
  • футуролог Віталій Кулик;
  • народний депутат України міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
  • заступник головного редактора "РБК-Україна" Мілан Лєліч;
  • засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:05 В Третій штурмовій показали кадри роботи нового дрону-дракона

18:01 Рада оборони Харківщини оголосила примусову евакуацію дітей із Куп'янського району

Ексклюзив

17:59 Зеленська поділилася щемливими спогадами про перші дні повномасштабної війни

17:58 У Києві затримали п'ятьох чоловіків, які підпалювали автівки військових

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:50 Надсилання бойових повісток поштою — наскільки це законно

17:44 Регіони України охопить негода — синоптики попередили, до чого готуватися українцям

17:43 Відомий бізнесмен похвалився коштовною покупкою в Одесі

17:19 Стало відомо, яких збитків зазнав Львів через російський удар 4 вересня

17:17 У Харкові лунали вибухи — росіяни влучили у густонаселений район міста

18:05 В Третій штурмовій показали кадри роботи нового дрону-дракона

18:01 Рада оборони Харківщини оголосила примусову евакуацію дітей із Куп'янського району

Ексклюзив

17:59 Зеленська поділилася щемливими спогадами про перші дні повномасштабної війни

17:58 У Києві затримали п'ятьох чоловіків, які підпалювали автівки військових

17:50 Надсилання бойових повісток поштою — наскільки це законно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:44 Регіони України охопить негода — синоптики попередили, до чого готуватися українцям

17:43 Відомий бізнесмен похвалився коштовною покупкою в Одесі

17:19 Стало відомо, яких збитків зазнав Львів через російський удар 4 вересня

17:17 У Харкові лунали вибухи — росіяни влучили у густонаселений район міста

17:06 Одеса може стати одним з центрів виробництва дронів — що для цього потрібно

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти