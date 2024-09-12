Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечер.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем возможную встречу Президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпинем. Также поговорим о подрыве бойцами Главного управления разведки железной дороги в Белгородской области России.
Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.
О чем эфир
- ГУР и ВСУ взорвали железную дорогу в Белгородской области России;
- Си Цзиньпин может встретиться с Зеленским на открытии Пекинского оборонного форума;
- Белый дом готовится снять ограничения на удары украинским оружием по территории РФ — Politico;
- в Ивано-Франковске группа молодых мужчин жестоко избила 40-летнего военнослужащего, злоумышленников задержали;
- ISW проанализировал контратаки россиян в Курской области.
Гости сегодняшнего эфира:
- историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
- футуролог Виталий Кулик;
- народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
- заместитель главного редактора "РБК-Украина" Милан Лелич;
- основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.