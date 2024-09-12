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Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

12 сентября 2024 г. 17:50

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17:50 Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

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16:33 Тонны мертвой рыбы на Десне — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

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15:40 Удар по Конотопу — один из раненых пытался помочь людям, но пострадал сам

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14:49 Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

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13:00 Тайное решение Великобритании касаемо России и мощные пакеты помощи от партнеров — эфир День.LIVE

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12:25 Военный психолог резко высказался о появлении языковых инспекторов в Украине

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11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

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08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2024
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22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

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21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

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16:33 Тонны мертвой рыбы на Десне — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

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15:40 Удар по Конотопу — один из раненых пытался помочь людям, но пострадал сам

Text

14:49 Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

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13:00 Тайное решение Великобритании касаемо России и мощные пакеты помощи от партнеров — эфир День.LIVE

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12:25 Военный психолог резко высказался о появлении языковых инспекторов в Украине

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11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

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08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

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22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

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Сегодня в эфире Вечер.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем возможную встречу Президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпинем. Также поговорим о подрыве бойцами Главного управления разведки железной дороги в Белгородской области России.

Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.

О чем эфир

  • ГУР и ВСУ взорвали железную дорогу в Белгородской области России;
  • Си Цзиньпин может встретиться с Зеленским на открытии Пекинского оборонного форума;
  • Белый дом готовится снять ограничения на удары украинским оружием по территории РФ — Politico;
  • в Ивано-Франковске группа молодых мужчин жестоко избила 40-летнего военнослужащего, злоумышленников задержали;
  • ISW проанализировал контратаки россиян в Курской области.

Гости сегодняшнего эфира:

  • историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
  • футуролог Виталий Кулик;
  • народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
  • заместитель главного редактора "РБК-Украина" Милан Лелич;
  • основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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