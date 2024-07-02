Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня та мирний план Орбана — ефір Вечір.LIVE arrow
Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня та мирний план Орбана — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня та мирний план Орбана — ефір Вечір.LIVE

02 липня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня та мирний план Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

15:48 Коли Україна отримає перші F-16 від США —експерт прокоментував політичну ситуацію

Text

14:13 Підняття тарифів в Україні — нардеп повідомив, що очікувати цього року

Text

13:59 Нардеп закликав киян відмовитися від бойлерів — яка причина

Text

13:38 Не запобігли удару по аеродрому у Миргороді — Братчук закликає покарати відповідальних осіб

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE

Text

07:59 Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

1 липня 2024
Text

19:33Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Text

17:51 Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня та мирний план Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

15:48 Коли Україна отримає перші F-16 від США —експерт прокоментував політичну ситуацію

Text

14:13 Підняття тарифів в Україні — нардеп повідомив, що очікувати цього року

Text

13:59 Нардеп закликав киян відмовитися від бойлерів — яка причина

Text

13:38 Не запобігли удару по аеродрому у Миргороді — Братчук закликає покарати відповідальних осіб

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE

Text

07:59 Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

1 липня 2024
Text

19:33 Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Text

17:51 Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так

У вівторок, 2 липня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами і аналітиками обговоримо цілу низку цікавих тем. Зокрема, смерть казахського опозиціонера Айдоса Садикова та мирний план, представлений прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день насичений цікавими подіями:

  • Смерть казахського опозиціонера: У Києві помер казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков. Підозрюваним у замаху на нього змінять підозру;
  • Тарифи на комунальні послуги: До кінця року не буде підвищення тарифів на світло та газ, повідомив нардеп в ранковому ефірі новини.лайв;
  • Зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна: Очікується чергова зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним;
  • Розшук генералів ЗСУ: МВС РФ оголосило у розшук трьох українських генералів;
  • Візит Орбана до Києва: Орбан анонсував "перші кроки" до миру під час свого візиту до Києва.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж;
  • Експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • Доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга; 
  • Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак; — Генерал-майор запасу Сергій Кривонос;
  • Міністр соціальної політики 2016-2019 р.р. Андрій Рева.

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 2 липня, з неочікуваним візитом до Києва прибув угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан. Це була його перша поїздка до України за останні 12 років. 

Уряд України оновив угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ). В одному з пунктів угоди включено зобов'язання підвищити тарифи на газ та електроенергію для населення.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:54 У Харкові з'явиться перший в Україні департамент інклюзивності, — Терехов

18:51 Гауляйтера "ЛНР" Пасічника заочно засудили до 12 років тюрми

18:45 Мобілізувати потрібно не всіх підряд — Притула висловився про призов

18:42 В Туреччині розгорілися жорстокі масові протести проти сирійських мігрантів

18:37 Зеленський доручив Умерову дізнатися конкретні дати передачі Україні систем Patriot — звернення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:36 Кабмін виділив 2,4 млрд гривень на ремонт доріг

18:32 Синєгубов назвав кількість постраждалих після ворожого авіаудару

18:20 Змії на вулицях Одеси — чи варто побоюватись

17:59 Народний синоптик Діденко попередила українців про аномальну спеку завтра

Text

17:50 Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня та мирний план Орбана — ефір Вечір.LIVE

18:54 У Харкові з'явиться перший в Україні департамент інклюзивності, — Терехов

18:51 Гауляйтера "ЛНР" Пасічника заочно засудили до 12 років тюрми

18:45 Мобілізувати потрібно не всіх підряд — Притула висловився про призов

18:42 В Туреччині розгорілися жорстокі масові протести проти сирійських мігрантів

18:37 Зеленський доручив Умерову дізнатися конкретні дати передачі Україні систем Patriot — звернення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:36 Кабмін виділив 2,4 млрд гривень на ремонт доріг

18:32 Синєгубов назвав кількість постраждалих після ворожого авіаудару

18:20 Змії на вулицях Одеси — чи варто побоюватись

17:59 Народний синоптик Діденко попередила українців про аномальну спеку завтра

17:48 Meta можуть оштрафувати на мільярди доларів — у чому звинувачують компанію Цукерберга

17:28 Орбан в Києві вперше за 12 років — що стоїть за його неочікуваним візитом

16:14 У Європі знижується інфляція — чи будуть меншими відсоткові ставки

06:40 Скільки коштує мідь у липні — яка ціна за 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з відео

06:08 Українцям радять затягнути пояси — наближається підвищення податків та урізання державних програм

05:53 Аналіз ринку праці у червні — де юристам в Україні платять по 100 тисяч гривень

1 липня 2024

18:24 Поставки Tesla падають другий квартал поспіль — в чому причина

17:16 Одеський морвокзал, ШІ обробив бажання одеситів та створив власну версію — фото

16:45 Від огиди до поваги — що кияни думають про сучасну архітектуру столиці

Оновлено

10:30 Трагедія у Сергіївці — два роки з дня влучання

05:54 Церкви, Дніпро та хмарочоси — як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України

Text

17:50 Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня та мирний план Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

15:48 Коли Україна отримає перші F-16 від США —експерт прокоментував політичну ситуацію

Text

14:13 Підняття тарифів в Україні — нардеп повідомив, що очікувати цього року

Text

13:59 Нардеп закликав киян відмовитися від бойлерів — яка причина

Text

13:38 Не запобігли удару по аеродрому у Миргороді — Братчук закликає покарати відповідальних осіб

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE

Text

07:59 Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

1 липня 2024
Text

19:33 Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Text

17:51 Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так