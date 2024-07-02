Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня та мирний план Орбана — ефір Вечір.LIVE

У вівторок, 2 липня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами і аналітиками обговоримо цілу низку цікавих тем. Зокрема, смерть казахського опозиціонера Айдоса Садикова та мирний план, представлений прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день насичений цікавими подіями:

Смерть казахського опозиціонера: У Києві помер казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков. Підозрюваним у замаху на нього змінять підозру;

Тарифи на комунальні послуги: До кінця року не буде підвищення тарифів на світло та газ, повідомив нардеп в ранковому ефірі новини.лайв;

Зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна: Очікується чергова зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним;

Розшук генералів ЗСУ: МВС РФ оголосило у розшук трьох українських генералів;

Візит Орбана до Києва: Орбан анонсував "перші кроки" до миру під час свого візиту до Києва.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж;

Експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

Доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак; — Генерал-майор запасу Сергій Кривонос;

Міністр соціальної політики 2016-2019 р.р. Андрій Рева.

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 2 липня, з неочікуваним візитом до Києва прибув угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан. Це була його перша поїздка до України за останні 12 років.

Уряд України оновив угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ). В одному з пунктів угоди включено зобов'язання підвищити тарифи на газ та електроенергію для населення.