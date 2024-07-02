Встреча Путина и Си Цзиньпиня и мирный план Орбана — эфир Вечір.LIVE

Во вторник, 2 июля, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим целый ряд интересных тем. В частности, смерть казахского оппозиционера Айдоса Садыкова и мирный план, представленный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день насыщен интересными событиями:

Смерть казахского оппозиционера: В Киеве скончался казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков. Подозреваемым в покушении на него изменят подозрение;

Тарифы на коммунальные услуги: До конца года не будет повышения тарифов на свет и газ, сообщил нардеп в утреннем эфире новости.лайв;

Встреча Си Цзиньпина и Путина: Ожидается очередная встреча Си Цзиньпина с Путиным;

Розыск генералов ВСУ: МВД РФ объявило в розыск трех украинских генералов;

Визит Орбана в Киев: Орбан анонсировал "первые шаги" в мир во время своего визита в Киев.

Гости сегодняшнего эфира:

Председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;

Эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак; - генерал-майор запаса Сергей Кривонос;

Министр социальной политики 2016-2019 г.г. Андрей Рева.

Ранее мы сообщали, что во вторник, 2 июля, с неожиданным визитом в Киев прибыл венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Это была его первая поездка в Украину за последние 12 лет.

Правительство Украины обновило соглашение с Международным валютным фондом (МВФ). В одном из пунктов соглашения включено обязательство повысить тарифы на газ и электроэнергию для населения.