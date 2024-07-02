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Встреча Путина и Си Цзиньпиня и мирный план Орбана — эфир Вечір.LIVE

Встреча Путина и Си Цзиньпиня и мирный план Орбана — эфир Вечір.LIVE

2 июля 2024 г. 17:50

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17:50 Встреча Путина и Си Цзиньпиня и мирный план Орбана — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Визит Орбана в Киев и председательство России в Совбезе ООН — эфир День.LIVE

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17:39 Экономист заявил, что криптовалюта только "пустышка" — что не так

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Встреча Путина и Си Цзиньпиня и мирный план Орбана — эфир Вечір.LIVE

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15:48 Когда Украина получит первые F-16 от США — эксперт прокомментировал политическую ситуацию.

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14:13 Поднятие тарифов в Украине — нардеп сообщил, чего ожидать в этом году

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13:59 Нардеп призвал киевлян отказаться от бойлеров — какая причина

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13:38 Не предотвратили удар по аэродрому в Миргороде — Братчук призывает наказать ответственных лиц

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13:00 Визит Орбана в Киев и председательство России в Совбезе ООН — эфир День.LIVE

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Во вторник, 2 июля, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим целый ряд интересных тем. В частности, смерть казахского оппозиционера Айдоса Садыкова и мирный план, представленный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день насыщен интересными событиями:

  • Смерть казахского оппозиционера: В Киеве скончался казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков. Подозреваемым в покушении на него изменят подозрение;
  • Тарифы на коммунальные услуги: До конца года не будет повышения тарифов на свет и газ, сообщил нардеп в утреннем эфире новости.лайв;
  • Встреча Си Цзиньпина и Путина: Ожидается очередная встреча Си Цзиньпина с Путиным;
  • Розыск генералов ВСУ: МВД РФ объявило в розыск трех украинских генералов;
  • Визит Орбана в Киев: Орбан анонсировал "первые шаги" в мир во время своего визита в Киев.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;
  • Эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак; - генерал-майор запаса Сергей Кривонос;
  • Министр социальной политики 2016-2019 г.г. Андрей Рева.

Ранее мы сообщали, что во вторник, 2 июля, с неожиданным визитом в Киев прибыл венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Это была его первая поездка в Украину за последние 12 лет.

Правительство Украины обновило соглашение с Международным валютным фондом (МВФ). В одном из пунктов соглашения включено обязательство повысить тарифы на газ и электроэнергию для населения.

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17:40 Питьевая вода за миллиарды — во сколько обойдется водопровод для Николаева

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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