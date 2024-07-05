Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

На чоловіків у віці від 18 до 60 років чекають зміни при перетині кордону. У них перевірятимуть військово-облікові документи.

Про це і не тільки розповів ведучий Просто.Новини Вадим Ярошенко.

Головні новини 5 липня

Серед тем вечірнього випуску Просто.Новини:

На кордоні військовий квиток перевірятимуть у всіх чоловіків;

економічне бронювання за 20 тисяч – на розгляд Ради винесли два нові законопроєкти;

залицяльник наводив ракети РФ на будинок жінки, яка йому відмовила.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли ще два законопроєкти про "економічне бронювання" працівників за 20 400 грн. Нові правила дають можливість забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві.

Також бронювання чи відстрочку від мобілізації можуть скасувати через цілу низку причин. Людина може втратити роботу, яка надавала їй відстрочку, у неї можуть вирости неповнолітні діти чи вона може бути позбавлена статусу народного депутата.