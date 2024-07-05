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Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

05 липня 2024 р. 19:40

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19:40 Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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19:40 Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

Text

18:48 Южаніна назвала можливу причину закриття ФОПів в Україні

Text

17:49 Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE

Text

16:19 Експерт пояснив, чому ППО не зможе захистити прикордоння України від авіаударів Росії

Text

14:36 Рієлтор пояснив, як відключення світла впливають на оренду та купівлю житла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:14 Київський 206-й батальйон фактично припинив існування — Тука заявив про шалені втрати на фронті

Text

13:24 Напад на ТЦК у Ворохті — Тука заявив про необхідність покарання

Text

13:00 Вибухи в Росії та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

Text

10:58 Екскомандир Айдару Дикий заявив про погрози йому та його родині

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07:45 Бої за Чаcів Яр та візит Орбана до Москви — ефір Ранок.LIVE

На чоловіків у віці від 18 до 60 років чекають зміни при перетині кордону. У них перевірятимуть військово-облікові документи. 

Про це і не тільки розповів ведучий Просто.Новини Вадим Ярошенко.

Головні новини 5 липня

Серед тем вечірнього випуску Просто.Новини:

  • На кордоні військовий квиток перевірятимуть у всіх чоловіків;
  • економічне бронювання за 20 тисяч – на розгляд Ради винесли два нові законопроєкти;
  • залицяльник наводив ракети РФ на будинок жінки, яка йому відмовила.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли ще два законопроєкти про "економічне бронювання" працівників за 20 400 грн. Нові правила дають можливість забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві.

Також бронювання чи відстрочку від мобілізації можуть скасувати через цілу низку причин. Людина може втратити роботу, яка надавала їй відстрочку, у неї можуть вирости неповнолітні діти чи вона може бути позбавлена статусу народного депутата.

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19:56 У Британії представили новий склад уряду — що відомо про прихильників України

19:51 Зеленський доручив уряду розробити пакет рішень, щоб забезпечити українців електрикою

Ексклюзив

19:46 У Генпрокуратурі розповіли про масові злочини РФ в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:43 Як військовозобов'язаному дізнатися про штраф від ТЦК — три способи

19:26 У Києві блогерка танцювала під російський трек біля меморіалу Героїв Небесної Сотні

19:07 У Харкові демонтували кіоски у переходах метро — в чому причина

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14:14 Київський 206-й батальйон фактично припинив існування — Тука заявив про шалені втрати на фронті

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