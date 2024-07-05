Изменения при пересечении границы и экономическое бронирование украинцев — главные новости 5 июля

Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ждут изменения при пересечении границы. В них будут проверяться военно-учетные документы.

Об этом и не только рассказал ведущий Просто.Новини Вадим Ярошенко.

Главные новости 5 июля

Среди тем вечернего выпуска Просто.Новини:

На границе военный билет будут проверяться у всех мужчин;

экономическое бронирование за 20 тысяч — на рассмотрение Рады вынесли два новых законопроекта;

ухажер наводил ракеты РФ на дом женщины, которая ему отказала.

Напомним, в Верховную Раду внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании" работников за 20 400 грн. Новые правила позволяют забронировать до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии.

Также бронирование или отсрочку от мобилизации могут отменить по целому ряду причин. Человек может потерять работу, которая предоставляла ему отсрочку, у него могут вырасти несовершеннолетние дети или он может быть лишен статуса народного депутата.