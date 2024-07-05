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Изменения при пересечении границы и экономическое бронирование украинцев — главные новости 5 июля

Изменения при пересечении границы и экономическое бронирование украинцев — главные новости 5 июля

5 июля 2024 г. 19:40

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19:40 Изменения при пересечении границы и экономическое бронирование украинцев — главные новости 5 июля

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18:48 Южанина назвала возможную причину закрытия ФЛП в Украине

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17:49 Нападение на ТЦК и визит Орбана в Москву — эфир Вечір.LIVE

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16:19 Эксперт объяснил, почему ПВО не сможет защитить пограничье Украины от авиаударов России

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14:36 Риелтор объяснил, как отключение света влияет на аренду и покупку жилья

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14:14 Киевский 206 батальон фактически прекратил существование — Тука заявил об ужасных потерях на фронте

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13:24 Нападение на ТЦК в Ворохте — Тука заявил о необходимости наказания

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13:00 Взрывы в России и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

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10:58 Экс-командир Айдара Дикий заявил об угрозах ему и его семье

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07:45 Бои за Часов Яр и визит Орбана в Москву — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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19:40 Изменения при пересечении границы и экономическое бронирование украинцев — главные новости 5 июля

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18:48 Южанина назвала возможную причину закрытия ФЛП в Украине

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17:49 Нападение на ТЦК и визит Орбана в Москву — эфир Вечір.LIVE

Text

16:19 Эксперт объяснил, почему ПВО не сможет защитить пограничье Украины от авиаударов России

Text

14:36 Риелтор объяснил, как отключение света влияет на аренду и покупку жилья

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:14 Киевский 206 батальон фактически прекратил существование — Тука заявил об ужасных потерях на фронте

Text

13:24 Нападение на ТЦК в Ворохте — Тука заявил о необходимости наказания

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13:00 Взрывы в России и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

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10:58 Экс-командир Айдара Дикий заявил об угрозах ему и его семье

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07:45 Бои за Часов Яр и визит Орбана в Москву — эфир Ранок.LIVE

Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ждут изменения при пересечении границы. В них будут проверяться военно-учетные документы.

Об этом и не только рассказал ведущий Просто.Новини Вадим Ярошенко.

Главные новости 5 июля

Среди тем вечернего выпуска Просто.Новини:

  • На границе военный билет будут проверяться у всех мужчин;
  • экономическое бронирование за 20 тысяч — на рассмотрение Рады вынесли два новых законопроекта;
  • ухажер наводил ракеты РФ на дом женщины, которая ему отказала.

Напомним, в Верховную Раду внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании" работников за 20 400 грн. Новые правила позволяют забронировать до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии.

Также бронирование или отсрочку от мобилизации могут отменить по целому ряду причин. Человек может потерять работу, которая предоставляла ему отсрочку, у него могут вырасти несовершеннолетние дети или он может быть лишен статуса народного депутата.

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19:46 В Генпрокуратуре рассказали о массовых преступлениях РФ в Украине

19:43 Как военнообязанному узнать о штрафе от ТЦК — три способа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:26 В Киеве блогер танцевала под российский трек у мемориала Героев Небесной Сотни

19:07 В Харькове демонтировали киоски в переходах метро — в чем причина

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