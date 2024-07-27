Журналістка пояснила чого прагне молоде покоління українців

Молодь в Україні, активно бореться з несправедливістю і прагне мобілізувати суспільство для позитивних змін. Наразі важливо створювати інформаційний простір, який підтримує підготовку нових лідерів і активістів.

Про це повідомила журналістка Лариса Івшина в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 26 липня.

Яка молодь в Україні зараз

За словами Івшиної, серед молоді України з'являються нові лідери, які гостро відчувають несправедливість і прагнуть змінити ситуацію.

"Вони не лише волонтери, а й організатори, які прагнуть навчити суспільство. Вони не хочуть, щоб люди були інфантильними, нездатними надати першу допомогу чи захистити себе", — зазначила журналістка.

Вона додала, що важливо, щоб інформаційний простір в Україні сприяв мобілізації суспільства і підготовці нових лідерів, які готові брати на себе відповідальність і діяти на благо країни.

"Ці люди є серед молоді і таких організацій багато, але цього все ж замало. Треба, щоб весь наш інформаційний простір був пронизаний відчуттям того, як найкраще мобілізувати суспільство. Тому що загальна мобілізація це не тільки колишні військкомати і ті люди, які хочуть чи не хочуть іти воювати. У молодого покоління є відчуття обов'язку, а не ховатися", — зауважила пані Лариса.

Раніше ми писали, що кіберполіція залучає молодь до соціального проєкту BRAMA, який був створений для протидії дезінформації.

Ми повідомляли, що відсоток учнів, які вважають українську мову рідною, знизився. Наразі цей показник складає 74%.