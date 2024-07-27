Журналистка объяснила к чему стремится молодое поколение украинцев

Молодежь в Украине активно борется с несправедливостью и стремится мобилизовать общество для позитивных изменений. В настоящее время важно создавать информационное пространство, поддерживающее подготовку новых лидеров и активистов.

Об этом сообщила журналистка Лариса Ившина в эфире День.LIVE в пятницу, 26 июля.

Какая молодежь в Украине сейчас

По словам Ившиной, среди молодежи Украины появляются новые лидеры, остро чувствующие несправедливость и стремящиеся изменить ситуацию.

"Они не только волонтеры, но и организаторы, стремящиеся научить общество. Они не хотят, чтобы люди были инфантильными, неспособными оказать первую помощь или защитить себя", — отметила журналистка.

Она добавила, что важно, чтобы информационное пространство в Украине способствовало мобилизации общества и подготовке новых лидеров, которые готовы брать на себя ответственность и действовать на благо страны.

"Эти люди среди молодежи и таких организаций много, но этого все же мало. Надо, чтобы все наше информационное пространство было пронизано ощущением того, как лучше всего мобилизовать общество. Потому что общая мобилизация это не только бывшие военкоматы и те люди, которые хотят или не хотят идти воевать. У молодого поколения есть чувство долга, а не прятаться» , — отметила Лариса.

Ранее мы писали, что киберполиция привлекает молодежь к социальному проекту BRAMA , созданному для противодействия дезинформации.

Мы сообщали, что процент учеников, считающих украинский язык родным, снизился. В настоящее время этот показатель составляет 74%.