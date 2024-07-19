Зеленський зустрівся з королем Великої Британії та значне підвищення податків — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про вихід українських військових з Кринок та Урожайного. Обговоримо законопроєкт, який дозволить корупціонерам відкупитися за корупцію. Також дізнаємося про першу зустріч Президента України Володимира Зеленського з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

Подивитися ефір о 08:00 можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також поговоримо про значне підвищення податків в Україні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Богдан Ференс;

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко;

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко.

Нагадаємо, 18 липня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. Він зазначив, що Сполучене Королівство є одним з найближчих і найважливіших союзників нашої держави.

Також ми писали, що українські підрозділи відійшли з села Кринки Херсонської області та Урожайного Донецької області.