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Зеленський зустрівся з королем Великої Британії та значне підвищення податків — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрівся з королем Великої Британії та значне підвищення податків — ефір Ранок.LIVE

19 липня 2024 р. 08:00

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08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

Text

08:00 Зеленський зустрівся з королем Великої Британії та значне підвищення податків — ефір Ранок.LIVE

18 липня 2024
Text

23:16 Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

Text

20:47 Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

Text

17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

Text

15:21 Демченко розповів про стан здоров'я прикордонників, яких повернули з ворожого полона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:31 Нардеп Крейденко відповів, чи будуть цього тижня кадрові рішення в уряді

Text

13:33 Самовільне залишення частини без покарання — військовий психолог попередив про наслідки

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про вихід українських військових з Кринок та Урожайного. Обговоримо законопроєкт, який дозволить корупціонерам відкупитися за корупцію. Також дізнаємося про першу зустріч Президента України Володимира Зеленського з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

Подивитися ефір о 08:00 можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також поговоримо про значне підвищення податків в Україні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Богдан Ференс;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
  • радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко;
  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко.

Нагадаємо, 18 липня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. Він зазначив, що Сполучене Королівство є одним з найближчих і найважливіших союзників нашої держави.

Також ми писали, що українські підрозділи відійшли з села Кринки Херсонської області та Урожайного Донецької області.

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08:33 При оновленні даних зазначили неправильну адресу — до яких наслідків готуватися

08:20 Пільги УБД — хто з родичів має право на допомогу у 2024 році

08:12 Черги на кордоні України — де водіям доведеться чекати найдовше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:39 У Кропивницькому чоловік продавав "обереги" від мобілізації — суд ухвалив м'яке рішення

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:31 Нардеп Крейденко відповів, чи будуть цього тижня кадрові рішення в уряді

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13:33 Самовільне залишення частини без покарання — військовий психолог попередив про наслідки

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