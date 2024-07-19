Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о выходе украинских военных из Крынок и Урожайного. Обсудим законопроект, который позволит коррупционерам откупиться за коррупцию. Также узнаем о первой встрече Президента Украины Владимира Зеленского с королем Великобритании Чарльзом ІІІ.
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О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE также поговорим о значительном повышении налогов в Украине.
Гости сегодняшнего эфира:
- военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
- кандидат политических наук, эксперт-международник Богдан Ференс;
- экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
- главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
- кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
- политический аналитик Вячеслав Потапенко;
- советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко;
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко.
Напомним, 18 июля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Он отметил, что Соединенное Королевство является одним из самых близких и важнейших союзников нашего государства.
Также мы писали, что украинские подразделения отошли от села Крынки Херсонской области и Урожайного Донецкой области.