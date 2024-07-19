Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

19 июля 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:07 Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

Text

08:00 Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2024
Text

23:16 Нардеп Гончаренко заявил, что деньги, выделенные на защиту энергетики, были недоиспользованы

Text

20:47 Нардеп объяснила, на что повлияют повышение цен на топливо и сжиженный газ

Text

17:50 Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

Text

15:21 Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:31 Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

Text

13:33 Самовольное оставление части без наказания — военный психолог предупредил о последствиях

Text

13:05 ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

08:07 Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

Text

08:00 Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2024
Text

23:16 Нардеп Гончаренко заявил, что деньги, выделенные на защиту энергетики, были недоиспользованы

Text

20:47 Нардеп объяснила, на что повлияют повышение цен на топливо и сжиженный газ

Text

17:50 Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

Text

15:21 Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:31 Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

Text

13:33 Самовольное оставление части без наказания — военный психолог предупредил о последствиях

Text

13:05 ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о выходе украинских военных из Крынок и Урожайного. Обсудим законопроект, который позволит коррупционерам откупиться за коррупцию. Также узнаем о первой встрече Президента Украины Владимира Зеленского с королем Великобритании Чарльзом ІІІ.

Посмотреть эфир в 08:00 можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE также поговорим о значительном повышении налогов в Украине.

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Богдан Ференс;
  • экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко;
  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко.

Напомним, 18 июля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Он отметил, что Соединенное Королевство является одним из самых близких и важнейших союзников нашего государства.

Также мы писали, что украинские подразделения отошли от села Крынки Херсонской области и Урожайного Донецкой области.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:33 При обновлении данных указали неправильный адрес — к каким последствиям готовиться

08:20 Льготы УБД — кто из родственников имеет право на помощь в 2024 году

08:12 Очереди на границе Украины — где водителям придется ждать дольше всего

Text

08:07 Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

Text

08:00 Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:39 В Кропивницком мужчина продавал "обереги" от мобилизации — суд принял мягкое решение

07:26 На Прикарпатье мужчина напилил для обогрева дома древесины на миллион гривен — как его наказал суд

07:08 Цены на отдых в Буковеле — в какую сумму обойдется поездка в июле на выходные

07:01 Беженцы имеют проблемы с входом в Приват24 — объяснение банка

06:44 Что делать украинцам, так и не обновившим данные до 16 июля — юристы дали советы

08:33 При обновлении данных указали неправильный адрес — к каким последствиям готовиться

08:20 Льготы УБД — кто из родственников имеет право на помощь в 2024 году

08:12 Очереди на границе Украины — где водителям придется ждать дольше всего

07:39 В Кропивницком мужчина продавал "обереги" от мобилизации — суд принял мягкое решение

07:26 На Прикарпатье мужчина напилил для обогрева дома древесины на миллион гривен — как его наказал суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:08 Цены на отдых в Буковеле — в какую сумму обойдется поездка в июле на выходные

07:01 Беженцы имеют проблемы с входом в Приват24 — объяснение банка

06:44 Что делать украинцам, так и не обновившим данные до 16 июля — юристы дали советы

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в июле

Новость с видео

06:37 Условным сроком больше не отделаться — украинские суды все чаще жестко наказывают уклонистов

Новость с видео

06:37 Условным сроком больше не отделаться — украинские суды все чаще жестко наказывают уклонистов

06:11 Легендарный Дацик из 3-й ОШБ рассказал о настоящей ситуации на фронте, — эксклюзив Новини.LIVE

17 июля 2024

20:02 Военный учет — как обновляют данные в Одессе

06:40 В Украине растут цены на цветные металлы — сколько стоит 1 кг меди в июле

06:30 В Украине пошли вверх цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в июле

05:54 Что происходит на рынке труда в Украине в июне — где ветеранам платят по 210 тысяч гривен

16 июля 2024
Эксклюзив

19:23 Военная элита страны — как в Одессе готовят морских пехотинцев

Эксклюзив

12:45 Очереди в ЦНАП — как во Львове обновляют данные военнообязанные

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в середине июля

Новость с видео

06:10 Так ли страшен дефолт — три сценария для Украины

Text

08:07 Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

Text

08:00 Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2024
Text

23:16 Нардеп Гончаренко заявил, что деньги, выделенные на защиту энергетики, были недоиспользованы

Text

20:47 Нардеп объяснила, на что повлияют повышение цен на топливо и сжиженный газ

Text

17:50 Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

Text

15:21 Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:31 Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

Text

13:33 Самовольное оставление части без наказания — военный психолог предупредил о последствиях

Text

13:05 ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE