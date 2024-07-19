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Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

19 липня 2024 р. 13:00

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13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

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13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

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08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

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08:00 Зеленський зустрівся з королем Великої Британії та значне підвищення податків — ефір Ранок.LIVE

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23:16 Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

Text

20:47 Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

Text

17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

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17:12 У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

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15:21 Демченко розповів про стан здоров'я прикордонників, яких повернули з ворожого полона

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Text

14:31 Нардеп Крейденко відповів, чи будуть цього тижня кадрові рішення в уряді

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У сьогоднішньому ефірі День.LIVE обговорюватимуть важливі заяви Президента України Володимира Зеленського про закінчення війни та силу дипломатії, а також реакцію міжнародної спільноти на ці події. Крім того, буде розглянуто масовий IT-збій у світі, нові законодавчі ініціативи щодо боротьби з корупцією та ситуацію в енергетиці.

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 19 липня

Що обговорюватиметься у сьогоднішньому ефірі: 

  • Зеленський повідомив про закінчення війни та силі дипломатії. Глава держави закликав союзників активніше збивати ворожі дрони та ракети.
  • Відповідь канцлера Німеччини Олаф Шольц — про це "не може бути і мови".
  • Незважаючи на численні обіцянки, винищувачі F-16 так і не надійшли до України.
  • Генсек НАТО Столтенберг: "НАТО переживе можливе президентство Трампа".
  • Законопроєкт про відкуп від корупції — вимога МВФ.
  • Масовий збій по всьому світу — аеропорти, оператори звʼязку, банки.
  • Кабмін заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з РФ і Білоруссю.
  • У серпні очікується більше генерації, ніж у липні  — заява голови Укренерго Кудрицького.

Запрошені гості студії:

  • радник Секретаря РНБО України, голова Правління ГО "Центр Стратегічних Досліджень" Павло Жовніренко;
  • соціолог Андрій Єременко;
  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала очікувані винищувачі F-16, не зважаючи на обіцянки західних партнерів. 

Також ми писали, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволить корупціонерам офіційно відкупитись від відповідальності за злочини. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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