Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

У сьогоднішньому ефірі День.LIVE обговорюватимуть важливі заяви Президента України Володимира Зеленського про закінчення війни та силу дипломатії, а також реакцію міжнародної спільноти на ці події. Крім того, буде розглянуто масовий IT-збій у світі, нові законодавчі ініціативи щодо боротьби з корупцією та ситуацію в енергетиці.

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 19 липня

Що обговорюватиметься у сьогоднішньому ефірі:

Зеленський повідомив про закінчення війни та силі дипломатії. Глава держави закликав союзників активніше збивати ворожі дрони та ракети.

Відповідь канцлера Німеччини Олаф Шольц — про це "не може бути і мови".

Незважаючи на численні обіцянки, винищувачі F-16 так і не надійшли до України.

Генсек НАТО Столтенберг: "НАТО переживе можливе президентство Трампа".

Законопроєкт про відкуп від корупції — вимога МВФ.

Масовий збій по всьому світу — аеропорти, оператори звʼязку, банки.

Кабмін заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з РФ і Білоруссю.

У серпні очікується більше генерації, ніж у липні — заява голови Укренерго Кудрицького.

Запрошені гості студії:

радник Секретаря РНБО України, голова Правління ГО "Центр Стратегічних Досліджень" Павло Жовніренко;

соціолог Андрій Єременко;

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала очікувані винищувачі F-16, не зважаючи на обіцянки західних партнерів.

Також ми писали, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволить корупціонерам офіційно відкупитись від відповідальності за злочини.