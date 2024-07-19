Зеленский об окончании войны, массовый IT-сбой и ситуации в энергетике — эфир День.LIVE

В сегодняшнем эфире День.LIVE будут обсуждать важные заявления Президента Украины Владимира Зеленского об окончании войны и силе дипломатии, а также реакции международного сообщества на эти события. Кроме того, будет рассмотрен массовый IT-сбой в мире , новые законодательные инициативы по борьбе с коррупцией и ситуации в энергетике.
Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 19 июля
Что будет обсуждаться в эфире:
- Зеленский сообщил об окончании войны и силе дипломатии. Глава государства призвал союзников активнее сбивать вражеские дроны и ракеты.
- Ответ канцлера Германии Олаф Шольц – об этом "не может быть и речи".
- Несмотря на многочисленные обещания, истребители F-16 так и не поступили в Украину.
- Генсек НАТО Столтенберг: НАТО переживет возможное президентство Трампа.
- Законопроект об откупе от коррупции — требование МВФ.
- Массовый сбой по всему миру – аэропорты, операторы связи, банки.
- Кабмин запретил выключать свет в прифронтовых зонах и у границы с РФ и Беларусью.
- В августе ожидается больше генерации, чем в июле – заявление главы Укрэнерго Кудрицкого.
Приглашенные гости студии:
- советник Секретаря СНБО Украины, председатель Правления ОО "Центр Стратегических Исследований" Павел Жовниренко;
- социолог Андрей Еременко;
- политический аналитик Вячеслав Потапенко.
Напомним, глава государства Владимир Зеленский заявил, что в страну до сих пор не получили ожидаемые истребители F-16 , несмотря на обещания западных партнеров.
Также мы писали, что Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий коррупционерам официально откупиться от ответственности за преступления.