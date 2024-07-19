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Зеленский об окончании войны, массовый IT-сбой и ситуации в энергетике — эфир День.LIVE

Зеленский об окончании войны, массовый IT-сбой и ситуации в энергетике — эфир День.LIVE

19 июля 2024 г. 13:00

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13:00 Зеленский об окончании войны, массовый IT-сбой и ситуации в энергетике — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Зеленский об окончании войны, массовый IT-сбой и ситуации в энергетике — эфир День.LIVE

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08:07 Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

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08:00 Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2024
Text

23:16 Нардеп Гончаренко заявил, что деньги, выделенные на защиту энергетики, были недоиспользованы

Text

20:47 Нардеп объяснила, на что повлияют повышение цен на топливо и сжиженный газ

Text

17:50 Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

Text

15:21 Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

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14:31 Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

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В сегодняшнем эфире День.LIVE будут обсуждать важные заявления Президента Украины Владимира Зеленского об окончании войны и силе дипломатии, а также реакции международного сообщества на эти события. Кроме того, будет рассмотрен массовый IT-сбой в мире , новые законодательные инициативы по борьбе с коррупцией и ситуации в энергетике.

Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 19 июля

Что будет обсуждаться в эфире:

  • Зеленский сообщил об окончании войны и силе дипломатии. Глава государства призвал союзников активнее сбивать вражеские дроны и ракеты.
  • Ответ канцлера Германии Олаф Шольц – об этом "не может быть и речи".
  • Несмотря на многочисленные обещания, истребители F-16 так и не поступили в Украину.
  • Генсек НАТО Столтенберг: НАТО переживет возможное президентство Трампа.
  • Законопроект об откупе от коррупции — требование МВФ.
  • Массовый сбой по всему миру – аэропорты, операторы связи, банки.
  • Кабмин запретил выключать свет в прифронтовых зонах и у границы с РФ и Беларусью.
  • В августе ожидается больше генерации, чем в июле – заявление главы Укрэнерго Кудрицкого.

Приглашенные гости студии:

  • советник Секретаря СНБО Украины, председатель Правления ОО "Центр Стратегических Исследований" Павел Жовниренко;
  • социолог Андрей Еременко;
  • политический аналитик Вячеслав Потапенко.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский заявил, что в страну до сих пор не получили ожидаемые истребители F-16 , несмотря на обещания западных партнеров.

Также мы писали, что Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий коррупционерам официально откупиться от ответственности за преступления.

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12:33 Вода в центре Одессы не появится до вечера — когда устранят аварию

12:32 Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:23 В одной из областей Украины отменили почасовые отключения электроэнергии

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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