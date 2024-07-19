Зеленский об окончании войны, массовый IT-сбой и ситуации в энергетике — эфир День.LIVE

В сегодняшнем эфире День.LIVE будут обсуждать важные заявления Президента Украины Владимира Зеленского об окончании войны и силе дипломатии, а также реакции международного сообщества на эти события. Кроме того, будет рассмотрен массовый IT-сбой в мире , новые законодательные инициативы по борьбе с коррупцией и ситуации в энергетике.

Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 19 июля

Что будет обсуждаться в эфире:

Зеленский сообщил об окончании войны и силе дипломатии. Глава государства призвал союзников активнее сбивать вражеские дроны и ракеты.

Ответ канцлера Германии Олаф Шольц – об этом "не может быть и речи".

Несмотря на многочисленные обещания, истребители F-16 так и не поступили в Украину.

Генсек НАТО Столтенберг: НАТО переживет возможное президентство Трампа.

Законопроект об откупе от коррупции — требование МВФ.

Массовый сбой по всему миру – аэропорты, операторы связи, банки.

Кабмин запретил выключать свет в прифронтовых зонах и у границы с РФ и Беларусью.

В августе ожидается больше генерации, чем в июле – заявление главы Укрэнерго Кудрицкого.

Приглашенные гости студии:

советник Секретаря СНБО Украины, председатель Правления ОО "Центр Стратегических Исследований" Павел Жовниренко;

социолог Андрей Еременко;

политический аналитик Вячеслав Потапенко.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский заявил, что в страну до сих пор не получили ожидаемые истребители F-16 , несмотря на обещания западных партнеров.

Также мы писали, что Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий коррупционерам официально откупиться от ответственности за преступления.