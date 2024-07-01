Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні у понеділок, 1 липня, в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про плани України завершити війну та другий Саміт миру. Також піднімемо питання критики президентом Зеленським позиції НАТО щодо України.

Подивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 1 липня, буде обговорено наступні теми:

В цьому році Україна має підготувати план закінчення війни і провести другий Саміт миру;

Зеленський критикує США через позицію щодо України в НАТО: Це не політика лідерів світу;

Зеленський назвав єдину наразі модель перемовин з Путіним;

У Білорусі заявили, що застосують ядерну зброю в разі загрози "незалежності";

Закінчення війни через два роки? Кабмін планує поступове зниження витрат на безпеку та оборону з 2026, — декларація.

Гості сьогоднішнього ефіру:

капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;

віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;

американський політтехнолог, політолог Джейсон Джей Смарт;

політтехнолог, партнер компанії "SIC Group Ukrainе" Катерина Одарченко;

Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

міністр економіки України (1997р. ), прем’єр-міністр України (2005-2006р.), міністр оборони України (2007-2009р.р.) Юрій Єхануров.

Раніше ми писали, що Україна активно готується до липневого саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні. Країна планує взяти участь в декількох платформах у рамках саміту.

Нагадаємо, радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що країна може переглянути свою позицію щодо поставок озброєнь в Україну. За даними урядових джерел, до списку допомоги можуть потрапити системи ППО.