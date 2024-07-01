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Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

01 липня 2024 р. 17:51

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17:51 Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

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13:49 Рекрутинг у Європі — як хочуть набирати українців до лав ЗСУ за кордоном

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11:13 Нардеп Федієнко розповів про погрози від людей у військовій формі

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:51 Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так

Text

15:44 Війна зменшила вплив олігархів — економіст заявив, що потрібно, аби так тривало й надалі

Text

14:34 Економіст пояснив, чому Україні потрібно співпрацювати з МВФ

Text

13:49 Як поводитися під час затримання працівниками ТЦК — нардеп дав практичні поради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:49 Рекрутинг у Європі — як хочуть набирати українців до лав ЗСУ за кордоном

Text

13:41 Україна починає шукати нових союзників із глобального півдня — нардеп Фріс розповів причину

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12:56 Долар по 54 гривні та новий тариф на світло — День.LIVE

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11:13 Нардеп Федієнко розповів про погрози від людей у військовій формі

Сьогодні у понеділок, 1 липня, в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про плани України завершити війну та другий Саміт миру. Також піднімемо питання критики президентом Зеленським позиції НАТО щодо України.

Подивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 1 липня, буде обговорено наступні теми:

  • В цьому році Україна має підготувати план закінчення війни і провести другий Саміт миру;
  • Зеленський критикує США через позицію щодо України в НАТО: Це не політика лідерів світу;
  • Зеленський назвав єдину наразі модель перемовин з Путіним;
  • У Білорусі заявили, що застосують ядерну зброю в разі загрози "незалежності";
  • Закінчення війни через два роки? Кабмін планує поступове зниження витрат на безпеку та оборону з 2026, — декларація.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;
  • віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;
  • американський політтехнолог, політолог Джейсон Джей Смарт; 
  • політтехнолог, партнер компанії "SIC Group Ukrainе" Катерина Одарченко;
  • Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • міністр економіки України (1997р. ), прем’єр-міністр України (2005-2006р.), міністр оборони України (2007-2009р.р.) Юрій Єхануров.

Раніше ми писали, що Україна активно готується до липневого саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні. Країна планує взяти участь в декількох платформах у рамках саміту.

Нагадаємо, радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що країна може переглянути свою позицію щодо поставок озброєнь в Україну. За даними урядових джерел, до списку допомоги можуть потрапити системи ППО.

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18:40 Україну очікує важке літо через наступальні дії росіян — WSJ

18:40 Підприємства мають нові зобов'язання перед ТЦК — які є вимоги та штрафи

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:22 У Севастополі росіяни встановили ЗРК прямісінько на пляжі — фото партизанів

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18:14 Загроза наступу з Білорусі — в ОК "Захід" відзвітували на відео про рівень підготовки

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