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Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

1 июля 2024 г. 17:51

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17:51 Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

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17:39 Экономист заявил, что криптовалюта только "пустышка" — что не так

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15:44 Война уменьшила влияние олигархов — экономист заявил, что нужно, чтобы так продолжалось и дальше

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14:34Экономист объяснил, почему Украине нужно сотрудничать с МВФ

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13:49 Как вести себя при задержании работниками ТЦК — нардеп дал практические советы

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13:49 Рекрутинг в Европе — как хотят набирать украинцев в ряды ВСУ за границей

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13:41 Украина начинает искать новых союзников с глобального юга — нардеп Фрис рассказал причину

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12:56 Доллар по 54 гривны и новый тариф на свет — День.LIVE

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11:59 Дополнительные сборы и отмена выплат — эксперт о новых правилах для беженцев в Польше

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11:13 Нардеп Федиенко рассказал об угрозах людей в военной форме

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:51 Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Экономист заявил, что криптовалюта только "пустышка" — что не так

Text

15:44 Война уменьшила влияние олигархов — экономист заявил, что нужно, чтобы так продолжалось и дальше

Text

14:34 Экономист объяснил, почему Украине нужно сотрудничать с МВФ

Text

13:49 Как вести себя при задержании работниками ТЦК — нардеп дал практические советы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:49 Рекрутинг в Европе — как хотят набирать украинцев в ряды ВСУ за границей

Text

13:41 Украина начинает искать новых союзников с глобального юга — нардеп Фрис рассказал причину

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12:56 Доллар по 54 гривны и новый тариф на свет — День.LIVE

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11:59 Дополнительные сборы и отмена выплат — эксперт о новых правилах для беженцев в Польше

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11:13 Нардеп Федиенко рассказал об угрозах людей в военной форме

Сегодня в понедельник, 1 июля, в эфире Вечір.LIVE поговорим о планах Украины завершить войну и второй Саммит мира. Также поднимем вопрос критики президентом Зеленским позиции НАТО по Украине.

Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 1 июля, будут обсуждены следующие темы:

  • В этом году Украина должна подготовить план окончания войны и провести второй саммит мира;
  • Зеленский критикует США из-за позиции относительно Украины в НАТО: Это не политика лидеров мира;
  • Зеленский назвал единственную модель переговоров с Путиным;
  • В Беларуси заявили, что применят ядерное оружие в случае угрозы "независимости";
  • Окончание войны через два года? Кабмин планирует постепенное снижение расходов на безопасность и оборону с 2026 года, — декларация.

Гости сегодняшнего эфира:

  • капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;
  • вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • американский политтехнолог, политолог Джейсон Джей Смарт;
  • политтехнолог, партнер компании "SIC Group Ukrainе" Екатерина Одарченко;
  • Председатель подкомитета по энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;
  • министр экономики Украины (1997г.), премьер-министр Украины (2005-2006г.), министр обороны Украины (2007-2009г.г.) Юрий Ехануров.

Ранее мы писали, что Украина активно готовится к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне. Страна планирует поучаствовать в нескольких платформах в рамках саммита.

Напомним, советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину. По данным правительственных источников, в список помощи могут попасть системы ПВО.

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18:22 В Севастополе россияне установили ЗРК прямо на пляже — фото партизан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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