Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в понедельник, 1 июля, в эфире Вечір.LIVE поговорим о планах Украины завершить войну и второй Саммит мира. Также поднимем вопрос критики президентом Зеленским позиции НАТО по Украине.
Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня, 1 июля, будут обсуждены следующие темы:
- В этом году Украина должна подготовить план окончания войны и провести второй саммит мира;
- Зеленский критикует США из-за позиции относительно Украины в НАТО: Это не политика лидеров мира;
- Зеленский назвал единственную модель переговоров с Путиным;
- В Беларуси заявили, что применят ядерное оружие в случае угрозы "независимости";
- Окончание войны через два года? Кабмин планирует постепенное снижение расходов на безопасность и оборону с 2026 года, — декларация.
Гости сегодняшнего эфира:
- капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;
- вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
- американский политтехнолог, политолог Джейсон Джей Смарт;
- политтехнолог, партнер компании "SIC Group Ukrainе" Екатерина Одарченко;
- Председатель подкомитета по энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
- член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;
- министр экономики Украины (1997г.), премьер-министр Украины (2005-2006г.), министр обороны Украины (2007-2009г.г.) Юрий Ехануров.
Ранее мы писали, что Украина активно готовится к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне. Страна планирует поучаствовать в нескольких платформах в рамках саммита.
Напомним, советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину. По данным правительственных источников, в список помощи могут попасть системы ПВО.