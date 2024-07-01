Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в понедельник, 1 июля, в эфире Вечір.LIVE поговорим о планах Украины завершить войну и второй Саммит мира. Также поднимем вопрос критики президентом Зеленским позиции НАТО по Украине.

Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 1 июля, будут обсуждены следующие темы:

В этом году Украина должна подготовить план окончания войны и провести второй саммит мира;

Зеленский критикует США из-за позиции относительно Украины в НАТО: Это не политика лидеров мира;

Зеленский назвал единственную модель переговоров с Путиным;

В Беларуси заявили, что применят ядерное оружие в случае угрозы "независимости";

Окончание войны через два года? Кабмин планирует постепенное снижение расходов на безопасность и оборону с 2026 года, — декларация.

Гости сегодняшнего эфира:

капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;

вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

американский политтехнолог, политолог Джейсон Джей Смарт;

политтехнолог, партнер компании "SIC Group Ukrainе" Екатерина Одарченко;

Председатель подкомитета по энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;

член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;

министр экономики Украины (1997г.), премьер-министр Украины (2005-2006г.), министр обороны Украины (2007-2009г.г.) Юрий Ехануров.

Ранее мы писали, что Украина активно готовится к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне. Страна планирует поучаствовать в нескольких платформах в рамках саммита.

Напомним, советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину. По данным правительственных источников, в список помощи могут попасть системы ПВО.