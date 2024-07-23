Збиття російського літака та потужна заява Залужного — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко, член Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход, голова підкомітету з питань будівництва та проєктування Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда, Повноважний Посол Олександр Левченко, командир Другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук. Зокрема, вони обговорять збиття російського літака Су-25 на Покровському напрямку.

Ефір Вечір.LIVE

Гості поговорять про блокування трибуни Верховної Ради через відмову внести в порядок денний питання про заборону УПЦ МП, опитування серед українців щодо територіальних поступок, заяву ексголовнокомандувача ЗСУ, а нині посла в Британії Валерія Залужного.

Вони також обговорять візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Китай та артилерійські снаряди для України.

Нагадаємо, Кулеба прибув з візитом до Китаю. Він анонсував детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.

Також у Донецькій області українські зенітники збили черговий російський винищувач Су-25. Ворожий літак намагався завдавати удари по позиціях бійців Сил оборони.