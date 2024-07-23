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Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

23 июля 2024 г. 17:50

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17:50 Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

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17:50 Визит Кулебы в Китай и отключение света в Украине — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

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16:15 Эксперт назвал причину дефицита ракет к ЗРК

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13:00 Подготовка убийства Фарион и удар дронами по Крыму — эфир День.LIVE

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12:52 Эксперт дал совет Кабмину, как не повышать налоги

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08:00 Увеличение военного сбора и визит Кулебы в Китай — эфир Ранок.LIVE

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23:50 Нардеп рассказал, сколько мощностей энергогенерации Украины смогут восстановить до конца года

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23:00 Нардепка рассказала, какая проблема может стать страшнее энергетического кризиса в Украине

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19:47 В Луганской области около месяца враг не использует бронированную технику — с чем это связано

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17:50 Визит Кулебы в Китай и отключение света в Украине — эфир Вечір.LIVE

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, член Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход, председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда, Полномочный Посол Александр Левченко, командир Второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук. В частности, они обсудят сбитие российского самолета Су-25 на Покровском направлении.

Эфир Вечір.LIVE

Гости поговорят о блокировании трибуны Верховной Рады из-за отказа внести в повестку дня вопрос о запрете УПЦ МП, опросе среди украинцев относительно территориальных уступок, заявлении экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Британии Валерия Залужного.

Они также обсудят визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай и артиллерийские снаряды для Украины.

Напомним, Кулеба прибыл с визитом в Китай. Он анонсировал детальные и предметные переговоры с китайским коллегой Ван И о путях к справедливому миру.

Также в Донецкой области украинские зенитчики сбили очередной российский истребитель Су-25. Вражеский самолет пытался наносить удары по позициям бойцов Сил обороны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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