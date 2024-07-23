Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, член Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход, председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда, Полномочный Посол Александр Левченко, командир Второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук. В частности, они обсудят сбитие российского самолета Су-25 на Покровском направлении.

Эфир Вечір.LIVE

Гости поговорят о блокировании трибуны Верховной Рады из-за отказа внести в повестку дня вопрос о запрете УПЦ МП, опросе среди украинцев относительно территориальных уступок, заявлении экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Британии Валерия Залужного.

Они также обсудят визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай и артиллерийские снаряды для Украины.

Напомним, Кулеба прибыл с визитом в Китай. Он анонсировал детальные и предметные переговоры с китайским коллегой Ван И о путях к справедливому миру.

Также в Донецкой области украинские зенитчики сбили очередной российский истребитель Су-25. Вражеский самолет пытался наносить удары по позициям бойцов Сил обороны.