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Збереження життя військових та вихід Безуглої зі Слуги народу — ефір Ранок.LIVE

Збереження життя військових та вихід Безуглої зі Слуги народу — ефір Ранок.LIVE

18 липня 2024 р. 08:00

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08:00 Збереження життя військових та вихід Безуглої зі Слуги народу — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Збереження життя військових та вихід Безуглої зі Слуги народу — ефір Ранок.LIVE

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18:37 Нардеп пояснив, коли в Україні мине дефіцит електроенергії

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий психолог Андрій Козінчук, нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Кучер,  експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, нардеп, заступник голови Комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, нардеп, член Комітету Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко, політолог Олесь Доній, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок. Зокрема, вони обговорять запуск програми "Збереження життя військових".

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують вихід Мар'яни Безуглої з фракції "Слуга народу". Також вони обговорять, як аномальна спека вплинула на врожай.

В ефірі буде аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, Мар'яна Безугла вийшла з фракції  "Слуга народу". Це сталося у середу, 17 липня.

Також синоптики прогнозують нові температурні рекорди у Європі. Аномальну спеку дослідники цьогоріч пов’язують із природним явищем Ель-Ніньо, що нагріває Тихий океан. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, нині спостерігається небачена за всю історію температура повітря, яка сягає понад +48 °C. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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