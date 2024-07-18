Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE arrow
Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

Text

07:09 Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

17 июля 2024
Text

19:11 Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

Text

18:37 Нардеп объяснил, когда в Украине пройдет дефицит электроэнергии

Text

18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

Text

17:44 Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text

13:37 ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

Text

11:33 Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

Text

10:38 Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

08:00 Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

Text

07:09 Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

17 июля 2024
Text

19:11 Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

Text

18:37 Нардеп объяснил, когда в Украине пройдет дефицит электроэнергии

Text

18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

Text

17:44 Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text

13:37 ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

Text

11:33 Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

Text

10:38 Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный психолог Андрей Козинчук, нардеп, член Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Николай Кучер, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, нардеп, заместитель главы Комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, нардеп, член Комитета Роды по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук, политический аналитик Вячеслав Потапенко, политолог Олесь Доний, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок. В частности, они обсудят запуск программы "Сохранение жизни военных".

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 

Гости прокомментируют выход Марианны Безуглой из фракции "Слуга народа". Также они обсудят, как аномальная жара повлияла на урожай.

В эфире будет аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Это произошло в среду, 17 июля.

Также синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Аномальную жару исследователи в этом году связывают с природным явлением Эль-Ниньо, которое нагревает Тихий океан. По данным Всемирной метеорологической организации, сейчас наблюдается невиданная за всю историю температура воздуха, которая достигает более +48 °C. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

07:59 У Байдена диагностировали коронавирус — подробности

07:41 Тарифы на электроэнергию — как изменятся суммы в платежках в июле

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

07:21 Адвокат совершил ДТП, в котором погиб его брат, и избежал наказания — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:16 Очереди на границе Украины — где придется долго ждать в пробках

Text

07:09 Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

07:01 Терминалы ПриватБанка дают сбой при отсутствии света — чем грозит

06:45 Молдавские плачинды с сыром и укропом на сковороде — идеально на завтрак

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг алюминия в июле

07:59 У Байдена диагностировали коронавирус — подробности

07:41 Тарифы на электроэнергию — как изменятся суммы в платежках в июле

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

07:21 Адвокат совершил ДТП, в котором погиб его брат, и избежал наказания — что решил суд

07:16 Очереди на границе Украины — где придется долго ждать в пробках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Терминалы ПриватБанка дают сбой при отсутствии света — чем грозит

06:45 Молдавские плачинды с сыром и укропом на сковороде — идеально на завтрак

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг алюминия в июле

Эксклюзив

06:39 Елена Трегуб объяснила, что означает "неотвратимый" путь Украины в НАТО

06:33 Продавать эти продукты в жару строго запрещено — эксперт назвал правила для продавцов

20:02 Военный учет — как обновляют данные в Одессе

06:40 В Украине растут цены на цветные металлы — сколько стоит 1 кг меди в июле

06:30 В Украине пошли вверх цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в июле

05:54 Что происходит на рынке труда в Украине в июне — где ветеранам платят по 210 тысяч гривен

16 июля 2024
Эксклюзив

19:23 Военная элита страны — как в Одессе готовят морских пехотинцев

Эксклюзив

12:45 Очереди в ЦНАП — как во Львове обновляют данные военнообязанные

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в середине июля

Новость с видео

06:10 Так ли страшен дефолт — три сценария для Украины

05:54 Рынок труда в Украине в июле — где людям с инвалидностью платят самые большие зарплаты

15 июля 2024

19:33 Новые платежки за свет — насколько шокированы одесситы

Text

08:00 Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

Text

07:09 Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

17 июля 2024
Text

19:11 Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

Text

18:37 Нардеп объяснил, когда в Украине пройдет дефицит электроэнергии

Text

18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

Text

17:44 Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text

13:37 ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

Text

11:33 Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

Text

10:38 Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки