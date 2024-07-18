Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный психолог Андрей Козинчук, нардеп, член Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Николай Кучер, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, нардеп, заместитель главы Комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, нардеп, член Комитета Роды по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук, политический аналитик Вячеслав Потапенко, политолог Олесь Доний, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок. В частности, они обсудят запуск программы "Сохранение жизни военных".

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Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют выход Марианны Безуглой из фракции "Слуга народа". Также они обсудят, как аномальная жара повлияла на урожай.

В эфире будет аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Это произошло в среду, 17 июля.

Также синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Аномальную жару исследователи в этом году связывают с природным явлением Эль-Ниньо, которое нагревает Тихий океан. По данным Всемирной метеорологической организации, сейчас наблюдается невиданная за всю историю температура воздуха, которая достигает более +48 °C.