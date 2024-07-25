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Затримання вбивці Фаріон та Шольц пригрозив Путіну — ефір Вечір.LIVE

Затримання вбивці Фаріон та Шольц пригрозив Путіну — ефір Вечір.LIVE

25 липня 2024 р. 17:50

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17:50 Затримання вбивці Фаріон та Шольц пригрозив Путіну — ефір Вечір.LIVE

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17:00 Експертка пояснила, чому для Китаю важливо посадити за стіл переговорів Україну та Росію

Text

16:28 Військовий заявив, що люди підроблюють медичні документи, щоб потрапити у військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:02 Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE

Text

08:41 Військовий пояснив, яке відношення мають росЗМІ до підпалу автівок ТЦК і ЗСУ

Text

08:00 Звернення Байдена до нації та стрілянина в Харкові — ефір Ранок.LIVE

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Румунські військові, які проводили обстеження узбережжя Дунаю після атаки РФ, виявили уламки, що можуть бути частинами збитих дронів "Шахед". Канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну про можливе розгортання далекобійних ракет у разі продовження війни в Україні.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості ефіру:

  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
  • заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 2016-2019 роках Георгій Тука;
  • народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, Камала Гарріс офіційно заявила, що братиме участь у виборах президента США. Раніше Джо Байден і голови Демократичної партії підтримали її кандидатуру. 

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) ідентифікувало російських військових, які вдарили "Іскандерами" по Харківській та Сумській областях.

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19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

19:04 На Харківщині пролунали вибухи — в ОВА повідомили про постраждалих

18:54 Цих українців не мають права примусово мобілізувати — про кого йдеться

18:44 Заступилася за кондуктора й отримала поранення — поліція розслідує побиття жінки в Одесі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:44 У воїна дохід менший, ніж в помічника нардепа — як в Одесі відреагували на скандальний закон

18:42 Кому з мобілізованих українців дозволять служити за місцем проживання

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