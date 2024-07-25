Затримання вбивці Фаріон та Шольц пригрозив Путіну — ефір Вечір.LIVE

Румунські військові, які проводили обстеження узбережжя Дунаю після атаки РФ, виявили уламки, що можуть бути частинами збитих дронів "Шахед". Канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну про можливе розгортання далекобійних ракет у разі продовження війни в Україні.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості ефіру:

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

політолог-міжнародник Андрій Бузаров;

заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 2016-2019 роках Георгій Тука;

народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, Камала Гарріс офіційно заявила, що братиме участь у виборах президента США. Раніше Джо Байден і голови Демократичної партії підтримали її кандидатуру.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) ідентифікувало російських військових, які вдарили "Іскандерами" по Харківській та Сумській областях.