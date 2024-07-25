Задержание убийцы Фарион и Шольц пригрозил Путину — эфир Вечір.LIVE

Румынские военные, проводившие обследование побережья Дуная после атаки РФ, обнаружили обломки, которые могут являться частями сбитых дронов "Шахед". Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину о возможном развертывании дальнобойных ракет в случае продолжения войны в Украине.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости эфира:

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

политолог-международник Андрей Бузаров;

заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука;

народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко.

Напомним, Камала Гаррис официально заявила, что будет участвовать в выборах президента США. Ранее Джо Байден и главы Демократической партии поддержали ее кандидатуру.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) идентифицировало российских военных, ударивших "Искандерами" по Харьковской и Сумской областях.