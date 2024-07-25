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Задержание убийцы Фарион и Шольц пригрозил Путину — эфир Вечір.LIVE

Задержание убийцы Фарион и Шольц пригрозил Путину — эфир Вечір.LIVE

25 июля 2024 г. 17:50

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18:25 Потери 59-й бригады на фронте — офицер сообщил о ходе расследования

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18:13 Эксперт подверг сомнению открытие синей ветки метро осенью

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17:50 Задержание убийцы Фарион и Шольц пригрозил Путину — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Эксперт объяснила, почему для Китая важно посадить за стол переговоров Украину и Россию

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16:28 Военный заявил, что люди подделывают медицинские документы, чтобы попасть в армию

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13:02Атака России по НАТО, наступление на Кураховском направлении и убийцы Фарион — эфир День.LIVE

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08:41 Военный объяснил, какое отношение имеют росСМИ к поджогу автомобилей ТЦК и ВСУ

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08:00 Обращение Байдена к нации и стрельба в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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02:45 Обращение Джо Байдена — Президент США впервые после отказа от выборов обращается к народу

24 июля 2024
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23:04 Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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18:25 Потери 59-й бригады на фронте — офицер сообщил о ходе расследования

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18:13 Эксперт подверг сомнению открытие синей ветки метро осенью

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17:50 Задержание убийцы Фарион и Шольц пригрозил Путину — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Эксперт объяснила, почему для Китая важно посадить за стол переговоров Украину и Россию

Text

16:28 Военный заявил, что люди подделывают медицинские документы, чтобы попасть в армию

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Text

13:02 Атака России по НАТО, наступление на Кураховском направлении и убийцы Фарион — эфир День.LIVE

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08:41 Военный объяснил, какое отношение имеют росСМИ к поджогу автомобилей ТЦК и ВСУ

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08:00 Обращение Байдена к нации и стрельба в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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23:04 Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

Румынские военные, проводившие обследование побережья Дуная после атаки РФ, обнаружили обломки, которые могут являться частями сбитых дронов "Шахед". Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину о возможном развертывании дальнобойных ракет в случае продолжения войны в Украине.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости эфира:

  • председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • политолог-международник Андрей Бузаров;
  • заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука;
  • народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко.

Напомним, Камала Гаррис официально заявила, что будет участвовать в выборах президента США. Ранее Джо Байден и главы Демократической партии поддержали ее кандидатуру.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) идентифицировало российских военных, ударивших "Искандерами" по Харьковской и Сумской областях.

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