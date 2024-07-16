Запрошення Росії на переговори та скандал у ЗСУ — ефір День.LIVE

Гостями студії День.LIVE стали головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, політтехнолог Тарас Загородній та виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Зокрема, вони обговорять запрошення Росії на другий саміт миру.

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Ефір День.LIVE

Гості обговорять такі теми:

Українські митники запобігли ввезенню в Україну 22 тонн російських запчастин;

напад на українців у Кракові;

у Хмельницькому працівник ТЦК побив військового з його дружиною та погрожував пристрелити;

Трамп вперше зʼявився на публіці після замаху;

Орбан скликає мирну конференцію.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час Саміту миру у Швейцарії місяць тому заявив, що мета другого саміту — зафіксувати реальне завершення війни. Водночас у російському МЗС цю конференцію назвали "шахрайством".

Також кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вперше з'явився на публіці після замаху на нього. Він отримав поранення вуха.