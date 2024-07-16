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Запрошення Росії на переговори та скандал у ЗСУ — ефір День.LIVE

Запрошення Росії на переговори та скандал у ЗСУ — ефір День.LIVE

16 липня 2024 р. 13:00

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13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

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13:00 Запрошення Росії на переговори та скандал у ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:55 Кордон з Молдовою та Румунією — лідер за кількістю спроб нелегального перетину

Text

09:25 Прикордонники можуть застосовувати зброю для самозахисту — Демченко про інцидент на Одещині

Text

08:45 Оновлення даних у ТЦК — адвокат пояснив, що буде у випадку ігнорування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:58 Останній день оновлення даних військовозобов'язаними та заміна Залужного — ефір Ранок.LIVE

15 липня 2024
Text

23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

Text

22:27 Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

Text

22:15 Український парламент втратив можливість самостійно приймати закони — Южаніна

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Гостями студії День.LIVE стали головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, політтехнолог Тарас Загородній та виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Зокрема, вони обговорять запрошення Росії на другий саміт миру.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості обговорять такі теми: 

  • Українські митники запобігли ввезенню в Україну 22 тонн російських запчастин;
  • напад на українців у Кракові;
  • у Хмельницькому працівник ТЦК побив військового з його дружиною та погрожував пристрелити;
  • Трамп вперше зʼявився на публіці після замаху;
  • Орбан скликає мирну конференцію. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час Саміту миру у Швейцарії місяць тому заявив, що мета другого саміту — зафіксувати реальне завершення війни. Водночас у російському МЗС цю конференцію назвали "шахрайством".

Також кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вперше з'явився на публіці після замаху на нього. Він отримав поранення вуха.

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13:30 Безугла потрапила до бази "Миротворця"

13:13 На Львівщині викрили незаконний покер-клуб — організаторів оштрафували на 1,5 млн гривень

12:57 Призов військовозобов'язаних, які оновили дані — у Міноборони пояснили механізм

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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