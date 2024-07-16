Приглашение России на переговоры и скандал в ВСУ — эфир День.LIVE

Гостями студии День.LIVE стали главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, политтехнолог Тарас Загородний и исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. В частности, они обсудят приглашение России на второй саммит мира.

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Эфир День.LIVE

Гости обсудят следующие темы:

Украинские таможенники предотвратили ввоз в Украину 22 тонн российских запчастей;

нападение на украинцев в Кракове;

в Хмельницком работник ТЦК избил военного с его женой и угрожал пристрелить;

Трамп впервые появился на публике после покушения;

Орбан созывает мирную конференцию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время Саммита мира в Швейцарии месяц назад заявил, что цель второго саммита — зафиксировать реальное завершение войны. В то же время в российском МИД эту конференцию назвали "мошенничеством".

Также кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения на него. Он получил ранение уха.