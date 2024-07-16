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Приглашение России на переговоры и скандал в ВСУ — эфир День.LIVE

Приглашение России на переговоры и скандал в ВСУ — эфир День.LIVE

16 июля 2024 г. 13:00

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13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

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13:00 Приглашение России на переговоры и скандал в ВСУ — эфир День.LIVE

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12:55 Граница с Молдовой и Румынией — лидер по количеству попыток нелегального пересечения

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09:25 Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области

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08:45 Обновление данных в ТЦК — адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

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07:58 Последний день обновления данных военнообязанными и замена Залужного — эфир Ранок.LIVE

15 июля 2024
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23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

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22:27 Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

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22:15 Украинский парламент больше не может самостоятельно принимать законы — Южанина

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21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий из Штатов для Новини.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

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13:00 Приглашение России на переговоры и скандал в ВСУ — эфир День.LIVE

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12:55 Граница с Молдовой и Румынией — лидер по количеству попыток нелегального пересечения

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09:25 Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области

Text

08:45 Обновление данных в ТЦК — адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

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07:58 Последний день обновления данных военнообязанными и замена Залужного — эфир Ранок.LIVE

15 июля 2024
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23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

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21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий из Штатов для Новини.LIVE

Гостями студии День.LIVE стали главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, политтехнолог Тарас Загородний и исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. В частности, они обсудят приглашение России на второй саммит мира.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости обсудят следующие темы:

  • Украинские таможенники предотвратили ввоз в Украину 22 тонн российских запчастей;
  • нападение на украинцев в Кракове;
  • в Хмельницком работник ТЦК избил военного с его женой и угрожал пристрелить;
  • Трамп впервые появился на публике после покушения;
  • Орбан созывает мирную конференцию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время Саммита мира в Швейцарии месяц назад заявил, что цель второго саммита — зафиксировать реальное завершение войны. В то же время в российском МИД эту конференцию назвали "мошенничеством".

Также кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения на него. Он получил ранение уха.

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12:42 СБУ задержала супругов, которые работали на Россию и готовили удары по Харькову и Сумской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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