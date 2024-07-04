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Запрошення РФ на другий Саміт миру та підготовка України до зими — ефір Вечір.LIVE

Запрошення РФ на другий Саміт миру та підготовка України до зими — ефір Вечір.LIVE

04 липня 2024 р. 17:50

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17:50 Запрошення РФ на другий Саміт миру та підготовка України до зими — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Запрошення РФ на другий Саміт миру та підготовка України до зими — ефір Вечір.LIVE

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16:36 В Україні стрімко зростає закриття ФОПів — дебати Реви та Рохова в прямому ефірі

Text

15:36 В Україні мільйони людей на межі бідності — ексурядовець Рева розповів деталі

Text

15:35 Нардеп відреагував на схеми пов'язані з українськими дітьми для виїзду за кордон і збагачення

Text

14:25 Енергетична ситуація в Україні — Рябцев заявив, коли в Україні зменшиться дефіцит

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Text

13:21 Чи відправлять Шмигаля у відставку — нардеп пояснив ситуацію в уряду

Text

13:15 Нардеп назвав кількість енергоблоків, які відновлять в Україні до кінця року

Text

12:46 Доля Байдена на виборах, ймовірна відставка Шмигаля та чи буде Україна в НАТО — ефір День.LIVE

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10:09 У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів

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Гостями студії Вечір.LIVE стали політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець, військовий аналітик Денис Попович та військовий аналітик Євген Дикий. Зокрема, вони обговорять запрошення на другий Саміт миру представників Росії.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості поговорять про зростання в Україні закриття ФОПів, податки від грального бізнесу, програми з створення нової децентралізованої системи енергогенерації, підвищення тарифів на комуналку та обстріли.

Також вони прокоментують підготовку України до зими та повістки листами.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчим часом не очікує участі російського президента Володимира Путіна в будь-яких переговорах. Спільна робота США та Китаю мала б найбільше шансів на успіх.

Також з 4 липня Житомирська міська рада почала надсилати повістки військовозобов'язаним рекомендованими листами за місцем їх реєстрації. У повістці буде зазначений термін, до якого потрібно з'явитися в ТЦК, у разі відмови буде складено адмінпротокол, за яким призовник повинен буде сплати штраф.

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18:10 У Києві відкрилася виставка скіфського золота з Криму

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18:07 Загроза світового конфлікту — лідери Туреччини та Китаю обговорили війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:59 Тисячі музейних експонатів евакуйовані або зникли через війну — Мінкульту назвав цифру

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