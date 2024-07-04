Запрошення РФ на другий Саміт миру та підготовка України до зими — ефір Вечір.LIVE

Гостями студії Вечір.LIVE стали політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець, військовий аналітик Денис Попович та військовий аналітик Євген Дикий. Зокрема, вони обговорять запрошення на другий Саміт миру представників Росії.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості поговорять про зростання в Україні закриття ФОПів, податки від грального бізнесу, програми з створення нової децентралізованої системи енергогенерації, підвищення тарифів на комуналку та обстріли.

Також вони прокоментують підготовку України до зими та повістки листами.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчим часом не очікує участі російського президента Володимира Путіна в будь-яких переговорах. Спільна робота США та Китаю мала б найбільше шансів на успіх.

Також з 4 липня Житомирська міська рада почала надсилати повістки військовозобов'язаним рекомендованими листами за місцем їх реєстрації. У повістці буде зазначений термін, до якого потрібно з'явитися в ТЦК, у разі відмови буде складено адмінпротокол, за яким призовник повинен буде сплати штраф.