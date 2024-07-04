Приглашение РФ на второй Саммит мира и подготовка Украины к зиме — эфир Вечір.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE стали политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, председатель подкомитета по взаимодействию с государственными органами власти и общественностью Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец, военный аналитик Денис Попович и военный аналитик Евгений Дикий. В частности, они обсудят приглашение на второй саммит мира представителей России.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости поговорят о росте в Украине закрытии ФЛП, налогах от игорного бизнеса, программах по созданию новой децентрализованной системы энергогенерации, повышении тарифов на коммуналку и обстрелах.

Также они прокомментируют подготовку Украины к зиме и повестке письмами.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время не ожидает участия российского президента Владимира Путина в каких-либо переговорах. Совместная работа США и Китая имела бы больше шансов на успех.

Также с 4 июля Житомирский городской совет начал присылать повестки военнообязанным заказными письмами по месту их регистрации. В повестке будет указан срок, к которому нужно явиться в ТЦК, в случае отказа будет составлен админпротокол, по которому призывник должен будет уплатить штраф.