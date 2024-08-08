Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про події у Курській області Росії та реакцію на них Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Також обговоримо останні заяви керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова щодо проблем російських військ у тимчасово окупованому Криму.
Подивитися ефір можна о 08:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також поговоримо про ситуацію на рикнку праці. За даними опитувань, 20% українців не можуть або не готові працювати.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- військовий психолог Андрій Козінчук;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- політолог Ігор Рейтерович;
- народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
- ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов;
- політолог, громадський діяч Олесь Доній;
- народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
- економіст, фінансист Сергій Фурса.