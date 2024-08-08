Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про події у Курській області Росії та реакцію на них Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Також обговоримо останні заяви керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова щодо проблем російських військ у тимчасово окупованому Криму.

Подивитися ефір можна о 08:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також поговоримо про ситуацію на рикнку праці. За даними опитувань, 20% українців не можуть або не готові працювати.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий психолог Андрій Козінчук;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

політолог Ігор Рейтерович;

народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;

ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов;

політолог, громадський діяч Олесь Доній;

народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;

економіст, фінансист Сергій Фурса.