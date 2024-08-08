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Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

08 серпня 2024 р. 08:00

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08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

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20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

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19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

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17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

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14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

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14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про події у Курській області Росії та реакцію на них Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Також обговоримо останні заяви керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова щодо проблем російських військ у тимчасово окупованому Криму.

Подивитися ефір можна о 08:00 за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також поговоримо про ситуацію на рикнку праці. За даними опитувань, 20% українців не можуть або не готові працювати.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий психолог Андрій Козінчук;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
  • ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов;
  • політолог, громадський діяч Олесь Доній;
  • народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
  • економіст, фінансист Сергій Фурса.

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08:03 Симптоми нового штаму коронавірусу FLiRT дещо відрізняються — хто у зоні ризику

08:00 Бійці мають право на одноразову допомогу до 1,2 млн грн — хто в списку

07:49 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску зафіксовано затори

07:39 У Раді хочуть спростити оформлення відстрочки для однієї з категорій громадян

07:21 На Прикарпатті солдат вигадав хворобу матері для втечі з військової частини — як його покарав суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:15 "Курсове заробітчанство в особливо великих розмірах" — експерт обурився політикою НБУ щодо долара

07:01 ПриватБанк блокує рахунки українкам з дітьми за кордоном

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01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

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23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

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22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

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20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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