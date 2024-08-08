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Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

8 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

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01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
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23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

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22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

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20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

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19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

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17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

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14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

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14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о событиях в Курской области России и реакции на них Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Также обсудим последние заявления руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о проблемах российских войск во временно оккупированном Крыму.

Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE также поговорим о ситуации на рынке труда. По данным опросов, 20% украинцев не могут или не готовы работать.

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный психолог Андрей Козинчук;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
  • экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев;
  • политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • экономист, финансист Сергей Фурса.

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08:00 Бойцы имеют право на единовременную помощь до 1,2 млн грн — кто в списке

07:49 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска зафиксированы пробки

07:39 В Раде хотят упростить оформление отсрочки для одной из категорий граждан

07:21 На Прикарпатье солдат придумал болезнь матери для бегства из воинской части — как его наказал суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:15 "Курсовые заработки в особо крупных размерах" — эксперта разозлила политика НБУ относительно доллара

07:01 ПриватБанк блокирует счета украинкам с детьми за границей

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01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
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23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

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22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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