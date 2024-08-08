Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о событиях в Курской области России и реакции на них Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Также обсудим последние заявления руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о проблемах российских войск во временно оккупированном Крыму.
Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE также поговорим о ситуации на рынке труда. По данным опросов, 20% украинцев не могут или не готовы работать.
Гости сегодняшнего эфира:
- военный психолог Андрей Козинчук;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- политолог Игорь Рейтерович;
- народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
- экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев;
- политолог, общественный деятель Олесь Доний;
- народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
- экономист, финансист Сергей Фурса.