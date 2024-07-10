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Заборона Україні бити по Криму західною зброєю та загроза поширення онкології — ефір Вечір.LIVE

Заборона Україні бити по Криму західною зброєю та загроза поширення онкології — ефір Вечір.LIVE

10 липня 2024 р. 17:50

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17:50 Заборона Україні бити по Криму західною зброєю та загроза поширення онкології — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Заборона Україні бити по Криму західною зброєю та загроза поширення онкології — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Нардеп спрогнозував, коли очікувати кадрових змін в уряді

Text

16:43 Речниця Залужного відповіла, коли в ексголовкома з'явилося відчуття, що Україна вистоїть

Text

14:08 Військовий юрист пояснив, чому в Україні 400 тисяч осіб перебувають у розшуку

Text

13:00 Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

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Text

12:25 Стало відомо, чи був готовий Залужний до повномасштабного вторгнення Росії

Text

11:56 Підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні — деталі від Новини.LIVE

Text

08:00 Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

9 липня 2024
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17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

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Гостями студії Вечір.LIVE стали голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж, міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева, член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко, доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга, міністр економіки України (1997 рр. ), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.). Юрій Єхануров та офіцер ЗСУ, керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай. Зокрема, вони обговорять заборону західних країн бити Україні по Криму.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості поговорять про те, що ракета Х-101, якою РФ вдарила по "Охматдиту", має західні компоненти. Вони прокоментують загрозу поширення онкології в країні, підготовку Росією терактів на військових базах в Європі, втрати окупантів за два місяці наступу в Харківській області та додаткові системи ППО від партнерів.

Нагадаємо, аналітики Molfar ідентифікували 95 пілотів МіГ, військових з аеродромів "Енгельс" та "Шайковка", причетних до атаки на лікарню "Охматдит" і українські міста 8 липня 2024 року. Наданий фактчекінг спростовує російську пропаганду та підтверджує цілеспрямованість ракетного удару.

Також на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні п'яти нових систем Patriot. Президент України Володимир Зеленський заявив, що такої кількості все одно недостатньо. 

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18:22 Безугла різко розкритикувала роботу командування Повітряних сил після обстрілу "Охматдиту"

18:04 Зеленський підписав безпекову угоду з Люксембургом — які гарантії нададуть

18:01 Понад 52 мільйони тонн зерна експортували порти Одеси — куди саме

17:51 Із заочної на денну форму навчання — чи дає це право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:35 В ОП пояснили, чому під час війни виділяють кошти на ремонт доріг у прифронтових зонах

17:32 В Єврокомісії розповіли, коли Україна отримає перший транш з російських активів

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16:43 Речниця Залужного відповіла, коли в ексголовкома з'явилося відчуття, що Україна вистоїть

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14:08 Військовий юрист пояснив, чому в Україні 400 тисяч осіб перебувають у розшуку

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13:00 Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:25 Стало відомо, чи був готовий Залужний до повномасштабного вторгнення Росії

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11:56 Підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні — деталі від Новини.LIVE

Text

08:00 Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

9 липня 2024
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17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

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17:27 Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE