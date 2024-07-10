Заборона Україні бити по Криму західною зброєю та загроза поширення онкології — ефір Вечір.LIVE

Гостями студії Вечір.LIVE стали голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж, міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева, член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко, доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга, міністр економіки України (1997 рр. ), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.). Юрій Єхануров та офіцер ЗСУ, керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай. Зокрема, вони обговорять заборону західних країн бити Україні по Криму.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості поговорять про те, що ракета Х-101, якою РФ вдарила по "Охматдиту", має західні компоненти. Вони прокоментують загрозу поширення онкології в країні, підготовку Росією терактів на військових базах в Європі, втрати окупантів за два місяці наступу в Харківській області та додаткові системи ППО від партнерів.

Нагадаємо, аналітики Molfar ідентифікували 95 пілотів МіГ, військових з аеродромів "Енгельс" та "Шайковка", причетних до атаки на лікарню "Охматдит" і українські міста 8 липня 2024 року. Наданий фактчекінг спростовує російську пропаганду та підтверджує цілеспрямованість ракетного удару.

Також на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні п'яти нових систем Patriot. Президент України Володимир Зеленський заявив, що такої кількості все одно недостатньо.