Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE стали глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж, министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко, доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга, министр экономики Украины (1997 гг.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.). Юрий Ехануров и офицер ВСУ, руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай. В частности, они обсудят запрет западных стран бить Украине по Крыму.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости поговорят о том, что ракета Х-101, которой РФ ударила по "Охматдету", имеет западные компоненты. Они прокомментируют угрозу распространения онкологии в стране, подготовку Россией терактов на военных базах в Европе, потери оккупантов за два месяца наступления в Харьковской области и дополнительные системы ПВО от партнеров.

Напомним, аналитики Molfar идентифицировали 95 пилотов МиГ, военных с аэродромов "Энгельс" и "Шайковка", причастных к атаке на больницу "Охматдет" и украинские города 8 июля 2024 года. Данный фактчекинг опровергает российскую пропаганду и подтверждает целеустремленность ракетного удара.

Также на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пяти новых систем Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такого количества все равно недостаточно.