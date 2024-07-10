Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE arrow
Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

10 июля 2024 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

Text

16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

Text

14:08 Военный юрист объяснил, почему в Украине 400 тысяч человек находятся в розыске

Text

13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

Text

16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

Text

14:08 Военный юрист объяснил, почему в Украине 400 тысяч человек находятся в розыске

Text

13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE стали глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж, министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко, доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга, министр экономики Украины (1997 гг.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.). Юрий Ехануров и офицер ВСУ, руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай. В частности, они обсудят запрет западных стран бить Украине по Крыму.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости поговорят о том, что ракета Х-101, которой РФ ударила по "Охматдету", имеет западные компоненты. Они прокомментируют угрозу распространения онкологии в стране, подготовку Россией терактов на военных базах в Европе, потери оккупантов за два месяца наступления в Харьковской области и дополнительные системы ПВО от партнеров.

Напомним, аналитики Molfar идентифицировали 95 пилотов МиГ, военных с аэродромов "Энгельс" и "Шайковка", причастных к атаке на больницу "Охматдет" и украинские города 8 июля 2024 года. Данный фактчекинг опровергает российскую пропаганду и подтверждает целеустремленность ракетного удара.

Также на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пяти новых систем Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такого количества все равно недостаточно.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:22 Безуглая резко раскритиковала работу командования Воздушных сил после обстрела "Охматдета"

18:04 Зеленский подписал договор о безопасности с Люксембургом — какие гарантии предоставят

18:01 Более 52 миллионов тонн зерна экспортировали порты Одессы — куда именно

17:51 С заочной на дневную форму обучения — дает ли это право на отсрочку

Text

17:50 Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:43 Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

17:35 В ОП объяснили, почему во время войны выделяют средства на ремонт дорог в прифронтовых зонах

17:32 В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит первый транш от российским активам

17:29 Одесситам приготовиться — кому завтра отключат газ

17:19 Один из крупнейших медцентров США может присоединиться к партнерству с Украиной, — Зеленская

18:22 Безуглая резко раскритиковала работу командования Воздушных сил после обстрела "Охматдета"

18:04 Зеленский подписал договор о безопасности с Люксембургом — какие гарантии предоставят

18:01 Более 52 миллионов тонн зерна экспортировали порты Одессы — куда именно

17:51 С заочной на дневную форму обучения — дает ли это право на отсрочку

17:35 В ОП объяснили, почему во время войны выделяют средства на ремонт дорог в прифронтовых зонах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:32 В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит первый транш от российским активам

17:29 Одесситам приготовиться — кому завтра отключат газ

17:19 Один из крупнейших медцентров США может присоединиться к партнерству с Украиной, — Зеленская

17:04 ТЦК могут больше не выписывать бумажные повестки — Кабмин принял важное постановление

16:59 Писем счастья станет больше — в Одесской области установили новые камеры скорости

14:47 Украина проживет самостоятельно — что в Одессе знают о НАТО

06:40 В Украине стремительно дорожает золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в Украине

9 июля 2024
Эксклюзив

18:47 Опасное наследие СССР на Одесчине — как утилизируют химикаты

06:40 Цены за 1 кг меди в июле — сколько стоит сдать цветные металлы в Украине

05:43 Наши в Forbes — история украинцев, попавших в азиатский список 30 до тридцати

8 июля 2024

06:03 Горючее будет дорожать — сколько будем платить за бензин и как это ударит по всем ценам

7 июля 2024

06:38 Цены растут — на сколько подорожали генераторы в Украине и дешевле ли их покупать за границей

Эксклюзив

05:10 Как найти рабочие пункты несокрушимости во Львове — проверенные адреса не сломавшихся пунктов

6 июля 2024

19:13 Оккупированный Бахмут — сколько людей уехало из почти уничтоженного города

Эксклюзив

04:19 Кулинарная дипломатия — как украинцы популяризируют национальные блюда в Японии

Text

17:50 Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

Text

16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

Text

14:08 Военный юрист объяснил, почему в Украине 400 тысяч человек находятся в розыске

Text

13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE