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Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024 р. 08:00

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17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали генерал армії України Микола Маломуж, політичний експерт Дмитро Васильєв, політолог Андрій Миселюк, нардеп з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко, радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський та член делегації ПАРЄ Юрій Камельчук. Зокрема, вони обговорять слова Президента України Володимира Зеленського про захист енергооб'єктів.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості поговорять, як українці ставляться до заборони Telegram. Також вони прокоментують інформацію Мінцифри, скільки виробників і покупців долучилися до "Національного кешбеку".

В ефірі пролунає аналітика найважливіших подій України та світу, а також експертні думки з ексклюзивними коментарями.

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11:35 Передача балістичних ракет Ірану до Росії — як відреагували в Білому домі

11:32 Lifecell купив французький мільярдер — що зміниться для абонентів

11:21 Одеситка, яка втратила ногу на війні, підкорила Ukrainian Fashion Week

11:15 Українцям обіцяють грошову допомогу на оренду житла — хто має право

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:01 СБУ затримала ексдепутата Куп'янської міськради та агітаторку з Херсона

10:56 В Україні запровадять нову високооплачувану професію — що відомо

10:54 У ЗСУ повідомили, скільки особового складу втрачають окупанти під час штурмів у Донецькій області

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08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

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23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

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20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

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18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

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18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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