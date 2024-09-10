Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали генерал армії України Микола Маломуж, політичний експерт Дмитро Васильєв, політолог Андрій Миселюк, нардеп з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко, радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський та член делегації ПАРЄ Юрій Камельчук. Зокрема, вони обговорять слова Президента України Володимира Зеленського про захист енергооб'єктів.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості поговорять, як українці ставляться до заборони Telegram. Також вони прокоментують інформацію Мінцифри, скільки виробників і покупців долучилися до "Національного кешбеку".

В ефірі пролунає аналітика найважливіших подій України та світу, а також експертні думки з ексклюзивними коментарями.