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Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024 г. 8:00

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08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
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23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

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23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

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20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

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18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

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18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

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17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

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15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

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13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
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23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

Text

23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Text

20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

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13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Гостями эфира Ранок.LIVE стали генерал армии Украины Николай Маломуж, политический эксперт Дмитрий Васильев, политолог Андрей Миселюк, нардеп по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко, советник комитета Верховной Рады по экономическому развитию Назарий Волянский и член делегации ПАСЕ Юрий Камельчук. В частности, они обсудят слова Президента Украины Владимира Зеленского о защите энергообъектов.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости поговорят, как украинцы относятся к запрету Telegram. Также они прокомментируют информацию Минцифры, сколько производителей и покупателей присоединились к "Национальному кэшбеку".

В эфире прозвучит аналитика важнейших событий Украины и мира, а также экспертные мнения с эксклюзивными комментариями.

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09:05 Доллар дорожает, евро и злотый подешевели — курс валют на сегодня

09:04 Уклонисты не смогут работать на определенных должностях — о чем идет речь

08:55 Более 100 грн за килограмм — цены на один из овощей стали "космическими"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:48 МИД Украины вызвал иранского дипломата из-за вероятной поставки ракет для России

08:47 Джо Байден направил Конгрессу секретный доклад о своей стратегии по войне в Украине

08:40 В Финляндии заявили о новых угрозах для Европы со стороны России

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08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
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23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

Text

23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Text

20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

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18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

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18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

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15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

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13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей