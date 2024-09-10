Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали генерал армии Украины Николай Маломуж, политический эксперт Дмитрий Васильев, политолог Андрей Миселюк, нардеп по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко, советник комитета Верховной Рады по экономическому развитию Назарий Волянский и член делегации ПАСЕ Юрий Камельчук. В частности, они обсудят слова Президента Украины Владимира Зеленского о защите энергообъектов.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости поговорят, как украинцы относятся к запрету Telegram. Также они прокомментируют информацию Минцифры, сколько производителей и покупателей присоединились к "Национальному кэшбеку".

В эфире прозвучит аналитика важнейших событий Украины и мира, а также экспертные мнения с эксклюзивными комментариями.