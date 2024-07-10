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Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

10 липня 2024 р. 08:00

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08:00 Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

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17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

Text

17:27 Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE

Text

13:19 Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

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07:19 Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

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00:02 Атака на "Охматдит" — в ДСНС заявили, що навіть їх досвід не передбачить терміни розбору завалів

8 липня 2024
Text

17:50 Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

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14:21 Наслідки ракетної атаки на Київ та відключення світла в умовах аномальної спеки — ефір День.LIVE

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08:00 Відключення світла через аномальну спеку та анонс "місії миру" Угорщиною — ефір Ранок.LIVE

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Під час масованої ракетної атаки у понеділок, 8 липня, у Києві сталося влучання п'яти ракет по заводу "Артем". Водночас уряд обіцяє, що незабаром відключень електроенергії в Україні стане менше.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • нардеп, ексміністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко;
  • нардеп від "Слуги Народу" Юрій Камельчук;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • німецький аналітик Юліан Репке заявив, що по столичному заводу "Артем" прилетіло п'ять ракет;
  • Шмигаль обіцяє, що відключень світла стане менше;
  • Боголюбову оголосили про підозру у незаконному перетині кордону України.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який сприяв у його виїзді з України.

Згодом стало відомо, що він виїхав з України за чужим паспортом. Документ належав 67-річному жителю Волинської області Миколі Сюмаку. 

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09:02 Зеленський у США розповів про плани Путіна щодо Харкова

08:58 У Генштабі поділилися даними щодо втрат Росії за минулу добу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:55 "Калібр", який окупанти випустили по Україні, впав у Калмикії

08:37 У Києві ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань

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