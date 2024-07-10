Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

Під час масованої ракетної атаки у понеділок, 8 липня, у Києві сталося влучання п'яти ракет по заводу "Артем". Водночас уряд обіцяє, що незабаром відключень електроенергії в Україні стане менше.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

нардеп, ексміністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко;

нардеп від "Слуги Народу" Юрій Камельчук;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

німецький аналітик Юліан Репке заявив, що по столичному заводу "Артем" прилетіло п'ять ракет;

Шмигаль обіцяє, що відключень світла стане менше;

Боголюбову оголосили про підозру у незаконному перетині кордону України.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який сприяв у його виїзді з України.

Згодом стало відомо, що він виїхав з України за чужим паспортом. Документ належав 67-річному жителю Волинської області Миколі Сюмаку.