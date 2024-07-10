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Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

10 июля 2024 г. 8:00

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07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
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17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

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17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

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13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

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07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

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Во время массированной ракетной атаки в понедельник, 8 июля, в Киеве произошло попадание пяти ракет по заводу "Артем". В то же время правительство обещает, что скоро отключений электроэнергии в Украине станет меньше.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • нардеп, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко;
  • нардеп от "Слуги Народа" Юрий Камельчук;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • немецкий аналитик Юлиан Репке заявил, что по столичному заводу "Артем" прилетело пять ракет;
  • Шмигаль обещает, что отключений света станет меньше;
  • Боголюбову объявили о подозрении в незаконном пересечении границы Украины.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении Боголюбову и задержало пограничника, способствовавшего в его выезде из Украины.

Впоследствии стало известно, что он выехал из Украины по чужому паспорту. Документ принадлежал 67-летнему жителю Волынской области Николаю Сюмаку.

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