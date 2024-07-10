Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

Во время массированной ракетной атаки в понедельник, 8 июля, в Киеве произошло попадание пяти ракет по заводу "Артем". В то же время правительство обещает, что скоро отключений электроэнергии в Украине станет меньше.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- нардеп, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко;
- нардеп от "Слуги Народа" Юрий Камельчук;
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- немецкий аналитик Юлиан Репке заявил, что по столичному заводу "Артем" прилетело пять ракет;
- Шмигаль обещает, что отключений света станет меньше;
- Боголюбову объявили о подозрении в незаконном пересечении границы Украины.
Напомним, ГБР сообщило о подозрении Боголюбову и задержало пограничника, способствовавшего в его выезде из Украины.
Впоследствии стало известно, что он выехал из Украины по чужому паспорту. Документ принадлежал 67-летнему жителю Волынской области Николаю Сюмаку.