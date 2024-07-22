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Візит Кулеби в Китай та відключення світла в Україні — ефір Вечір.LIVE

Візит Кулеби в Китай та відключення світла в Україні — ефір Вечір.LIVE

22 липня 2024 р. 17:50

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17:50 Візит Кулеби в Китай та відключення світла в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Візит Кулеби в Китай та відключення світла в Україні — ефір Вечір.LIVE

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15:22 У ДСНС назвали кількість людей, які загинули у водоймах Києва від початку року

Text

13:40 Фаріон міг вбити хлопець, який мав психічні розлади або вдавав їх наявність, — Зінкевич

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13:00 Похорон Ірини Фаріон та вихід Байдена з президентських перегонів — ефір День.LIVE

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Гостями ефіру Вечір.LIVE стали член делегації ПАРЄ, народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, майор, заступник командира другого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Сергій Поємчук, економічний експерт Юрій Гаврилечко, генерал-майор запасу Сергій Кривонос. Зокрема, вони обговорять майбутній візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять те, що Україна накопичила вже 10 мільярдів кубометрів газу до зими та заяву Президента Володимира Зеленського про електроенергію. Також вони прокоментують інформацію, що Україні не вистачатиме 4,5 млн працівників.

Серед тем будуть також напад на військового в Одесі, повноваження Байдена в США та замах на Трампа.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден, який нещодавно оголосив, що виходить з виборчих перегонів, не збирається йти у відставку до закінчення своїх повноважень. Зараз він буде займатись зниженням витрат та створенням робочих місць.

Також 13 липня під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії у нього кілька разів вистрілив 20-річний Томас Крукс. Куля зачепила вухо колишнього президента. Самого стрільця було вбито

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18:50 Слід російських спецслужб — реакція пропагандистів на вбивство Фаріон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:50 Коли суд може відмовити ТЦК у розгляді справи щодо ухилянта

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