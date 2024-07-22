Визит Кулебы в Китай и отключение света в Украине — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, майор, заместитель командира второго десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Поемчук, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, генерал-майор запаса Сергей Кривонос. В частности, они обсудят предстоящий визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что Украина накопила уже 10 миллиардов кубометров газа до зимы и заявление Президента Владимира Зеленского об электроэнергии. Также они прокомментируют информацию, что Украине не будет хватать 4,5 млн работников.

Среди тем будут также нападение на военного в Одессе, полномочия Байдена в США и покушение на Трампа.

Напомним, действующий президент США Джо Байден, недавно объявивший, что выходит из избирательной гонки, не собирается уходить в отставку до окончания своих полномочий. Сейчас он будет заниматься снижением затрат и созданием рабочих мест.

Также 13 июля во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании, в него несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела ухо бывшего президента. Сам стрелок был убит.