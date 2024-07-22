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Визит Кулебы в Китай и отключение света в Украине — эфир Вечір.LIVE

Визит Кулебы в Китай и отключение света в Украине — эфир Вечір.LIVE

22 июля 2024 г. 17:50

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17:50 Визит Кулебы в Китай и отключение света в Украине — эфир Вечір.LIVE

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15:22 В ГСЧС назвали количество людей, погибших в водоемах Киева с начала года

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13:40 Фарион мог убить парень, который имел психические расстройства или притворялся таким, — Зинкевич

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13:00 Похороны Ирины Фарион и выход Байдена из президентской гонки — эфир День.LIVE

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12:14 В следующем году в Украине может вырасти тариф на газ, — нардеп

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08:00 Убийство Ирины Фарион и отказ Байдена участвовать в выборах — эфир Ранок.LIVE

21 июля 2024
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19:57 Юрист ответила, какие документы нужно иметь гражданам после обновления данных

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17:12 Военнослужащий Третьей штурмовой отметил, что не нужно забывать о войне в Украине

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20:51 Юрист объяснила, почему после обновления данных в "Резерв+" не прекращают приходить повестки

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Визит Кулебы в Китай и отключение света в Украине — эфир Вечір.LIVE

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15:22 В ГСЧС назвали количество людей, погибших в водоемах Киева с начала года

Text

13:40 Фарион мог убить парень, который имел психические расстройства или притворялся таким, — Зинкевич

Text

13:00 Похороны Ирины Фарион и выход Байдена из президентской гонки — эфир День.LIVE

Text

12:14 В следующем году в Украине может вырасти тариф на газ, — нардеп

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08:00 Убийство Ирины Фарион и отказ Байдена участвовать в выборах — эфир Ранок.LIVE

21 июля 2024
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19:57 Юрист ответила, какие документы нужно иметь гражданам после обновления данных

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17:12 Военнослужащий Третьей штурмовой отметил, что не нужно забывать о войне в Украине

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13:23 Боец 3-й ОШБр объяснил, как эффективно можно изменить рекрутинг в Украине

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20:51 Юрист объяснила, почему после обновления данных в "Резерв+" не прекращают приходить повестки

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, майор, заместитель командира второго десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Поемчук, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, генерал-майор запаса Сергей Кривонос. В частности, они обсудят предстоящий визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что Украина накопила уже 10 миллиардов кубометров газа до зимы и заявление Президента Владимира Зеленского об электроэнергии. Также они прокомментируют информацию, что Украине не будет хватать 4,5 млн работников.

Среди тем будут также нападение на военного в Одессе, полномочия Байдена в США и покушение на Трампа.

Напомним, действующий президент США Джо Байден, недавно объявивший, что выходит из избирательной гонки, не собирается уходить в отставку до окончания своих полномочий. Сейчас он будет заниматься снижением затрат и созданием рабочих мест.

Также 13 июля во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании, в него несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела ухо бывшего президента. Сам стрелок был убит.

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18:50 Когда суд может отказать ТЦК в рассмотрении дела по уклонисту

18:48 Во Львове похоронили Ирину Фарион — фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:47 В Харькове раздался мощный взрыв

18:40 Что будет за потерю военного билета — правила и наказание 2024 года

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