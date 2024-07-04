Виїзд за кордон родичів столичних чиновників та протест у Ворохті — головні новини 4 липня

Днями з'явилася інформація, що столичні урядовці допомогли виїхати за кордон своїм родичам. Для цього вони оформили документи щодо супроводу дітей-сиріт.
Про це і не тільки розповів ведучий Просто.Новини Вадим Ярошенко.
Про що ефір
Серед тем вечірнього випуску Просто.Новини:
- незаконний виїзд за кордон родичів київських посадовців — прокуратура розпочала розслідування;
- на Прикарпатті місцеві розпочали протест через дії ТЦК на території курортних населених пунктів;
- Командир роти в 39-й окремому мотопіхотному батальйоні заявив, що командири ставлять перед бійцями фантастичні завдання.
Нагадаємо, ювенальна прокуратура ініціювала розслідування за фактом виїзду за кордон родичів київських урядовців.
А у КМДА заявили, що інформація "ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами".