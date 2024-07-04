Выезд за границу родственников столичных чиновников и протест в Ворохте — главные новости 4 июля

На днях появилась информация, что столичные чиновники помогли уехать за границу своим родственникам. Для этого они оформили документы по сопровождению детей-сирот.

Об этом и не только рассказал ведущий Просто.Новини Вадим Ярошенко.

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Среди тем вечернего выпуска Просто.Новини:

незаконный выезд за границу родственников киевских чиновников — прокуратура начала расследование;

в Прикарпатье местные начали протест из-за действий ТЦК на территории курортных населенных пунктов;

Командир роты в 39-м отдельном мотопехотном батальоне заявил, что командиры ставят перед бойцами фантастические задачи.

Напомним, ювенальная прокуратура инициировала расследование по факту выезда за границу родственников киевских чиновников.

А в КГГА заявили, что информация "основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами".