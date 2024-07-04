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Выезд за границу родственников столичных чиновников и протест в Ворохте — главные новости 4 июля

Выезд за границу родственников столичных чиновников и протест в Ворохте — главные новости 4 июля

4 июля 2024 г. 21:40

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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21:54 ВСУ удерживают фронт, несмотря на семикратное преимущество врага, — Дикий

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21:46 Политик назвал причину массового закрытия ФЛП в Украине

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21:40 Выезд за границу родственников столичных чиновников и протест в Ворохте — главные новости 4 июля

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21:02 Во время парада в США украинка показала 12 флагов, созданных военнопленным-азовцем

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20:32 Как украинцы отмечают День независимости в США — репортаж Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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20:06 Украинских военных судят за хранение наркотиков — Павличенко назвал цифры

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17:50 Приглашение РФ на второй Саммит мира и подготовка Украины к зиме — эфир Вечір.LIVE

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16:36 В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

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15:35 Нардеп отреагировал на схемы, связанные с украинскими детьми для выезда за границу и обогащения

На днях появилась информация, что столичные чиновники помогли уехать за границу своим родственникам. Для этого они оформили документы по сопровождению детей-сирот.

Об этом и не только рассказал ведущий Просто.Новини Вадим Ярошенко.

О чем эфир

Среди тем вечернего выпуска Просто.Новини:

  • незаконный выезд за границу родственников киевских чиновников — прокуратура начала расследование;
  • в Прикарпатье местные начали протест из-за действий ТЦК на территории курортных населенных пунктов;
  • Командир роты в 39-м отдельном мотопехотном батальоне заявил, что командиры ставят перед бойцами фантастические задачи.

Напомним, ювенальная прокуратура инициировала расследование по факту выезда за границу родственников киевских чиновников.

А в КГГА заявили, что информация "основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами".

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22:28 Когда ждать отключения света — как будут работать графики в Киеве завтра

22:14 В Австралии во время купания в водоеме 12-летнюю девочку схватил крокодил — что известно

22:12 В Минобороны развеяли пять страхов украинцев по поводу обновления данных в Резерв+

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:40 Выезд за границу родственников столичных чиновников и протест в Ворохте — главные новости 4 июля

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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