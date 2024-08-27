Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи пов'язана Курська операція ЗСУ з Формулою миру. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в новому податковому законопроєкті уряд пропонує принцип "воюй чи працюй".
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.
Ефір Вечір.LIVE
Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:
- Володимир Зеленський провів велику пресконференцію;
- Операція на Курщині не пов'язана з пунктами плану миру, але пов'язана з Другим Самітом Миру;
- В Україні запровадять принцип "воюй або працюй", який покликаний вивести ринок праці з тіні;
- Теперішнє рішення про Римський статут дає насамперед захист для наших військових;
- Є складнощі з поверненням "азовців" з полону з різних причин.
Запрошені гості студії:
- доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
- член делегації ПАРЄ, Народний депутат України Юрій Камельчук;
- голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак;
- військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
- колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.