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Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

27 серпня 2024 р. 17:50

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17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

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12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

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12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

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12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

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12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

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11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

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10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

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09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

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09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Text

10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

Text

09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

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09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи пов'язана Курська операція ЗСУ з Формулою миру. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в новому податковому законопроєкті уряд пропонує принцип "воюй чи працюй". 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

  • Володимир Зеленський провів велику пресконференцію;
  • Операція на Курщині не пов'язана з пунктами плану миру, але пов'язана з Другим Самітом Миру;
  • В Україні запровадять принцип "воюй або працюй", який покликаний вивести ринок праці з тіні;
  • Теперішнє рішення про Римський статут дає насамперед захист для наших військових;
  • Є складнощі з поверненням "азовців" з полону з різних причин.

Запрошені гості студії:

  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • член делегації ПАРЄ, Народний депутат України Юрій Камельчук;
  • голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
  • колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.

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18:24 Заявив, що ТЦК хотіли його мобілізувати як "добровольця" — як суд покарав ухилянта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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