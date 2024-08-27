Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи пов'язана Курська операція ЗСУ з Формулою миру. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в новому податковому законопроєкті уряд пропонує принцип "воюй чи працюй".

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

Володимир Зеленський провів велику пресконференцію;

Операція на Курщині не пов'язана з пунктами плану миру, але пов'язана з Другим Самітом Миру;

В Україні запровадять принцип "воюй або працюй", який покликаний вивести ринок праці з тіні;

Теперішнє рішення про Римський статут дає насамперед захист для наших військових;

Є складнощі з поверненням "азовців" з полону з різних причин.

Запрошені гості студії:

доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;

член делегації ПАРЄ, Народний депутат України Юрій Камельчук;

голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;

колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.