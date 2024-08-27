Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, связана ли Курская операция ВСУ с Формулой мира. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в новом налоговом законопроекте правительство предлагает принцип "воюй или работай".

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают следующие темы:

Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию;

Операция на Курщине не связана с пунктами плана мира, но связана с Вторым Саммитом Мира;

В Украине введут принцип "воюй или работай", призванный вывести рынок труда из тени;

Нынешнее решение о Римском уставе дает, прежде всего, защиту для наших военных;

Есть сложности с возвращением "азовцев" из плена по разным причинам.

Приглашенные гости студии:

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;

член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины Юрий Камельчук;

председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;

бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов.