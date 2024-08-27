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Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

27 августа 2024 г. 17:50

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17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

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13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

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12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

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12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

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12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

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12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

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11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

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10:17 Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

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09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

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09:29 В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

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13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

Text

12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

Text

12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

Text

12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

Text

11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

Text

10:17 Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

Text

09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

Text

09:29 В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, связана ли Курская операция ВСУ с Формулой мира. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в новом налоговом законопроекте правительство предлагает принцип "воюй или работай".

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию;
  • Операция на Курщине не связана с пунктами плана мира, но связана с Вторым Саммитом Мира;
  • В Украине введут принцип "воюй или работай", призванный вывести рынок труда из тени;
  • Нынешнее решение о Римском уставе дает, прежде всего, защиту для наших военных;
  • Есть сложности с возвращением "азовцев" из плена по разным причинам.

Приглашенные гости студии:

  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
  • член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины Юрий Камельчук;
  • председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;
  • бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

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18:24 Заявил, что ТЦК хотели его мобилизовать как "добровольца" — как суд наказал уклониста

18:23 Будьте готовы к отключениям — в Укрэнерго сообщили о графиках на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:20 Ермак ответил, встретится ли Зеленский с Си Цзиньпином

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