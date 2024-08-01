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Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

01 серпня 2024 р. 17:29

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17:29 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

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16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

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16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

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14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

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13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

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12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

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12:16У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

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11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

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10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

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08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:29 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

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Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

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10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

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08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

У четвер, 1 серпня, разом із запрошеними експертами та аналітиками обговорюємо низку важливих питань, зокрема прибуття винищувачів F-16 в Україну. Також поговоримо про ймовірність нового великого наступу росіян.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

  • F-16 в Україні: Кремль заявив, що західні винищувачі F-16, доставлені в Україну, будуть збиті;
  • Зеленський про поступки територіями: "Це не найкращий варіант, бо це буде перемога для Путіна";
  • ТЦК штрафують навіть тих, хто оновив дані через Резерв+;
  • уламки "Шахеда" поцілили в будинок російського опозиціонера на Київщині;
  • після Харкова головною ціллю РФ став Покровський напрямок — Зеленський;
  • у ЦАХАЛ підтвердили ліквідацію лідера "Хамасу" Дейфа, якого вважають організатором нападу на Ізраїль у жовтні;
  • Міноборони: у Румунії виявили нові уламки "Шахеда", яким РФ атакувала Україну.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • полковник, військовий експерт Сергій Грабський;
  • військовий аналітик Євген Дикий.

Раніше ми повідомляли, що в Україну були поставлені перші шість винищувачів F-16 з Нідерландів. Ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Втім, офіційно ці дані не підтверджують.

Після невдалого наступу росіян на Харків на початку літа вони змінили головну ціль. Наразі пріоритетом для загарбників є  захоплення Покровська в Донецькій області.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

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14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

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13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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