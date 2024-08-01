Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

У четвер, 1 серпня, разом із запрошеними експертами та аналітиками обговорюємо низку важливих питань, зокрема прибуття винищувачів F-16 в Україну. Також поговоримо про ймовірність нового великого наступу росіян.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогоднішній день багатий на важливі події:
- F-16 в Україні: Кремль заявив, що західні винищувачі F-16, доставлені в Україну, будуть збиті;
- Зеленський про поступки територіями: "Це не найкращий варіант, бо це буде перемога для Путіна";
- ТЦК штрафують навіть тих, хто оновив дані через Резерв+;
- уламки "Шахеда" поцілили в будинок російського опозиціонера на Київщині;
- після Харкова головною ціллю РФ став Покровський напрямок — Зеленський;
- у ЦАХАЛ підтвердили ліквідацію лідера "Хамасу" Дейфа, якого вважають організатором нападу на Ізраїль у жовтні;
- Міноборони: у Румунії виявили нові уламки "Шахеда", яким РФ атакувала Україну.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- полковник, військовий експерт Сергій Грабський;
- військовий аналітик Євген Дикий.
Раніше ми повідомляли, що в Україну були поставлені перші шість винищувачів F-16 з Нідерландів. Ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Втім, офіційно ці дані не підтверджують.
Після невдалого наступу росіян на Харків на початку літа вони змінили головну ціль. Наразі пріоритетом для загарбників є захоплення Покровська в Донецькій області.