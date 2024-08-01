Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

У четвер, 1 серпня, разом із запрошеними експертами та аналітиками обговорюємо низку важливих питань, зокрема прибуття винищувачів F-16 в Україну. Також поговоримо про ймовірність нового великого наступу росіян.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

F-16 в Україні: Кремль заявив, що західні винищувачі F-16, доставлені в Україну, будуть збиті;

Зеленський про поступки територіями: "Це не найкращий варіант, бо це буде перемога для Путіна";

ТЦК штрафують навіть тих, хто оновив дані через Резерв+;

уламки "Шахеда" поцілили в будинок російського опозиціонера на Київщині;

після Харкова головною ціллю РФ став Покровський напрямок — Зеленський;

у ЦАХАЛ підтвердили ліквідацію лідера "Хамасу" Дейфа, якого вважають організатором нападу на Ізраїль у жовтні;

Міноборони: у Румунії виявили нові уламки "Шахеда", яким РФ атакувала Україну.

Гості сьогоднішнього ефіру:

економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;

політтехнолог Руслан Рохов;

полковник, військовий експерт Сергій Грабський;

військовий аналітик Євген Дикий.

Раніше ми повідомляли, що в Україну були поставлені перші шість винищувачів F-16 з Нідерландів. Ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Втім, офіційно ці дані не підтверджують.

Після невдалого наступу росіян на Харків на початку літа вони змінили головну ціль. Наразі пріоритетом для загарбників є захоплення Покровська в Донецькій області.