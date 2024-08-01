Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

В четверг, 1 августа, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсуждаем ряд важных вопросов, включая прибытие истребителей F-16 в Украину. Также поговорим о вероятности нового великого наступления россиян.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодняшний день богат важными событиями:
- F-16 в Украине: Кремль заявил, что западные истребители F-16, доставленные в Украину, будут сбиты;
- Зеленский об уступках территорий: "Это не лучший вариант, потому что это будет победа для Путина";
- ТЦК штрафуют даже тех, кто обновил данные через Резерв+;
- обломки "Шахеда" попали в дом российского оппозиционера Киевской области;
- после Харькова главной целью РФ стало Покровское направление – Зеленское;
- в ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию лидера "Хамаса" Дейфа, которого считают организатором нападения на Израиль в октябре;
- Минобороны: в Румынии обнаружили новые обломки "Шахеда", которым РФ атаковала Украину.
Гости сегодняшнего эфира:
- экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- полковник, военный эксперт Сергей Грабский;
- военный аналитик Евгений Дикий.
Ранее мы сообщали, что в Украину были поставлены первые шесть истребителей F-16 из Нидерландов. Еще несколько скоро прибудут из Дании. Впрочем, официально эти данные не подтверждают.
После неудачного наступления россиян на Харьков в начале лета они сменили главную цель. Приоритетом для захватчиков является захват Покровска в Донецкой области.