Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

В четверг, 1 августа, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсуждаем ряд важных вопросов, включая прибытие истребителей F-16 в Украину. Также поговорим о вероятности нового великого наступления россиян.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

F-16 в Украине: Кремль заявил, что западные истребители F-16, доставленные в Украину, будут сбиты;

Зеленский об уступках территорий: "Это не лучший вариант, потому что это будет победа для Путина";

ТЦК штрафуют даже тех, кто обновил данные через Резерв+;

обломки "Шахеда" попали в дом российского оппозиционера Киевской области;

после Харькова главной целью РФ стало Покровское направление – Зеленское;

в ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию лидера "Хамаса" Дейфа, которого считают организатором нападения на Израиль в октябре;

Минобороны: в Румынии обнаружили новые обломки "Шахеда", которым РФ атаковала Украину.

Гости сегодняшнего эфира:

экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;

политтехнолог Руслан Рохов;

полковник, военный эксперт Сергей Грабский;

военный аналитик Евгений Дикий.

Ранее мы сообщали, что в Украину были поставлены первые шесть истребителей F-16 из Нидерландов. Еще несколько скоро прибудут из Дании. Впрочем, официально эти данные не подтверждают.

После неудачного наступления россиян на Харьков в начале лета они сменили главную цель. Приоритетом для захватчиков является захват Покровска в Донецкой области.