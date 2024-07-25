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Військовий заявив, що люди підроблюють медичні документи, щоб потрапити у військо

Військовий заявив, що люди підроблюють медичні документи, щоб потрапити у військо

25 липня 2024 р. 16:28

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Офіцер ЗСУ Мирослав Гай повідомив про випадки підробки медичних документів для вступу до армії. Він заявив, що українці використовують всі можливі способи для того, щоб потрапити на військову службу.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Як українці намагаються потрапити на службу

Військовий розповів про випадки, коли громадяни намагаються потрапити на військову службу всіма можливими способами. 

"Мені відома значна кількість випадків, коли люди міняють аналізи, щоб змінити свій статус з непридатного на обмежено придатного через свої патріотичні почуття. Багато людей кидають роботу і родини, щоб виконати свій конституційний обов'язок", — заявив Гай.

Нагадаємо, якщо військовозобов’язаний громадянин хоче оскаржити результати військово-лікарської комісії, він має на це право. Але разом з тим ТЦК може прислати йому повістку ще до проходження повторної ВЛК, закон таке не забороняє.

Також у процес загальної мобілізації частина військовозобов’язаних має пройти військово-лікарську комісію. За невчасне її проходження громадянин може бути оштрафований згідно із статтею 210 Кодексу України про адміністративні порушення.

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16:56 Літак НАТО помічений над півднем Одеської області — де патрулює Poseidon сьогодні

16:56 В Держдумі Росії продають вина з Європи

16:55 Україна націоналізувала активи ще одного російського олігарха на 2 млрд грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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