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Военный заявил, что люди подделывают медицинские документы, чтобы попасть в армию

Военный заявил, что люди подделывают медицинские документы, чтобы попасть в армию

25 июля 2024 г. 16:28

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Офицер ВСУ Мирослав Гай сообщил о случаях подделки медицинских документов для вступления в армию. Он заявил, что украинцы используют все возможные способы для попадания на военную службу.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Как украинцы пытаются попасть на службу

Военный рассказал о случаях, когда граждане пытаются попасть на военную службу всеми возможными способами.

"Мне известно значительное количество случаев, когда люди меняют анализы, чтобы изменить свой статус с непригодного на ограниченно пригодного из-за своих патриотических чувств. Многие бросают работу и семьи, чтобы выполнить свой конституционный долг", — заявил Гай.

Напомним, если военнообязанный гражданин хочет обжаловать результаты военно-врачебной комиссии, он имеет на это право. Но вместе с тем ТЦК может прислать ему повестку еще до повторного прохождения ВЛК, закон такое не запрещает.

Также в процесс всеобщей мобилизации часть военнообязанных должна пройти военно-врачебную комиссию. За несвоевременное ее прохождение гражданин может быть оштрафован согласно статье 210 Кодекса Украины об административных нарушениях.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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