Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні arrow
Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

12 вересня 2024 р. 12:25

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Військовий психолог Андрій Козінчук вважає, що мовні інспектори лише викличуть сором і страх для тих, хто не розмовляє українською. На його думку, популяризація української повинна відбуватися через культурні заходи.

Про це Андрій Козінчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 12 вересня. 

Мовні інспектори в Україні 

Козінчук вважає, що популяризація української повинна відбуватися через культурні заходи, як-от, наприклад, переклад популярних серіалів, музичні фестивалі та інші позитивні ініціативи.

В іншому випадку, люди, які не володіють блискуче українською мовою, будуть соромитись і від цього побільшає мовних скандалів.

Що передувало

Нещодавно мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті розпочнуть працювати мовні інспектори, аби протидіяти поширенню російської мови.  

Мер розповів, що він зустрівся з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем. Вони обговорили популяризацію української мови, соціальну рекламу та інші заходи, які місто планує здійснювати, щоб популяризувати українську мову.

Крім того, він закликав записуватися на мовні курси в межах Програми українізації пам’яті Ірини Фаріон.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:46 Жорстоко побив собаку на очах у дітей — поліція Рівненщини почала досудове розслідування

Новина з відео

13:43 Мобілізація батька і сина — чи дозволять близьким родичам служити разом у ЗСУ

13:31 Зінченко має не дуже гарні перспективи в Арсеналі — що вирішив клуб

13:25 Частина українців отримає право на безплатне житло — як подати заявку

13:22 Тарифи на світло та газ з 1 жовтня — скільки будуть платити українці в 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:21 Двоє гастролерів приїхали до Одеси, щоби підпалити квартири

13:15 Це не наша війна — двоє окупантів здалися в полон українським прикордонникам

13:12 Зеленський розкритикував мирний план Бразилії та Китаю

13:05 До суду передали справу про ексгенерала СБУ, який присвоїв з держпідприємства 4 млн гривень

13:01 Екстренер Мудрика назвав слабкі сторони гравця — через це він не грає в Челсі

13:46 Жорстоко побив собаку на очах у дітей — поліція Рівненщини почала досудове розслідування

Новина з відео

13:43 Мобілізація батька і сина — чи дозволять близьким родичам служити разом у ЗСУ

13:31 Зінченко має не дуже гарні перспективи в Арсеналі — що вирішив клуб

13:25 Частина українців отримає право на безплатне житло — як подати заявку

13:22 Тарифи на світло та газ з 1 жовтня — скільки будуть платити українці в 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:21 Двоє гастролерів приїхали до Одеси, щоби підпалити квартири

13:15 Це не наша війна — двоє окупантів здалися в полон українським прикордонникам

13:12 Зеленський розкритикував мирний план Бразилії та Китаю

13:05 До суду передали справу про ексгенерала СБУ, який присвоїв з держпідприємства 4 млн гривень

13:01 Екстренер Мудрика назвав слабкі сторони гравця — через це він не грає в Челсі

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві