Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Військовий психолог Андрій Козінчук вважає, що мовні інспектори лише викличуть сором і страх для тих, хто не розмовляє українською. На його думку, популяризація української повинна відбуватися через культурні заходи.

Про це Андрій Козінчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 12 вересня.

Мовні інспектори в Україні

Козінчук вважає, що популяризація української повинна відбуватися через культурні заходи, як-от, наприклад, переклад популярних серіалів, музичні фестивалі та інші позитивні ініціативи.

В іншому випадку, люди, які не володіють блискуче українською мовою, будуть соромитись і від цього побільшає мовних скандалів.

Що передувало

Нещодавно мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті розпочнуть працювати мовні інспектори, аби протидіяти поширенню російської мови.

Мер розповів, що він зустрівся з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем. Вони обговорили популяризацію української мови, соціальну рекламу та інші заходи, які місто планує здійснювати, щоб популяризувати українську мову.

Крім того, він закликав записуватися на мовні курси в межах Програми українізації пам’яті Ірини Фаріон.