Военный психолог резко высказался о появлении языковых инспекторов в Украине

Военный психолог Андрей Козинчук считает, что языковые инспекторы лишь вызовут стыд и страх для тех, кто не говорит по-украински. По его мнению, популяризация украинского языка должна происходить через культурные мероприятия.

Об этом Андрей Козинчук сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 12 сентября.

Языковые инспекторы в Украине

Козинчук считает, что популяризация украинского должна происходить через культурные мероприятия, например, перевод популярных сериалов, музыкальные фестивали и другие позитивные инициативы.

В противном случае, люди, которые не владеют блестяще украинским языком, будут стесняться и от этого прибавится языковых скандалов.

Что предшествовало

Недавно мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе начнут работать языковые инспекторы, чтобы противодействовать распространению русского языка.

Мэр рассказал, что он встретился с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем. Они обсудили популяризацию украинского языка, социальную рекламу и другие мероприятия, которые планирует осуществлять город, чтобы популяризировать украинский язык.

Кроме того, он призвал записываться на языковые курсы в рамках программы украинизации памяти Ирины Фарион.