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Военный психолог резко высказался о появлении языковых инспекторов в Украине

Военный психолог резко высказался о появлении языковых инспекторов в Украине

12 сентября 2024 г. 12:25

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12:25 Военный психолог резко высказался о появлении языковых инспекторов в Украине

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08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

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22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

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21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

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18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

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17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

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Военный психолог Андрей Козинчук считает, что языковые инспекторы лишь вызовут стыд и страх для тех, кто не говорит по-украински. По его мнению, популяризация украинского языка должна происходить через культурные мероприятия.

Об этом Андрей Козинчук сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 12 сентября. 

Языковые инспекторы в Украине

Козинчук считает, что популяризация украинского должна происходить через культурные мероприятия, например, перевод популярных сериалов, музыкальные фестивали и другие позитивные инициативы.

В противном случае, люди, которые не владеют блестяще украинским языком, будут стесняться и от этого прибавится языковых скандалов.

Что предшествовало

Недавно мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе начнут работать языковые инспекторы, чтобы противодействовать распространению русского языка.

Мэр рассказал, что он встретился с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем. Они обсудили популяризацию украинского языка, социальную рекламу и другие мероприятия, которые планирует осуществлять город, чтобы популяризировать украинский язык.

Кроме того, он призвал записываться на языковые курсы в рамках программы украинизации памяти Ирины Фарион.

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13:05 В суд передали дело об экс-генерале СБУ, присвоившем из госпредприятия 4 млн гривен

13:01 Экс-тренер Мудрика назвал слабые стороны игрока — поэтому он не играет в Челси

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:54 Советы от Grade.ua: как организовать подготовку для успешной сдачи экзаменов?

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