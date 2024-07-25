Військовий пояснив, яке відношення мають росЗМІ до підпалу автівок ТЦК і ЗСУ

До підпалів машин, що належать представникам ТЦК і військовослужбовцям, мають відношення росіяни. Точніше: йдеться про російську пропаганду.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в середу, 25 липня, заявив командир Другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.

Що каже комбат щодо знищення автівок українських захисників

На думку Кухарчука, автівки підпалюють люди, які стали жертвами російської пропаганди.

"Я розумію, що це жертви отакої пропаганди, які є українцями. Вони передивилися TikTok і потрапили на російські Telegram-канали", — наголосив військовий.

Які інциденти з підпалом автівок військовослужбовців нещодавно були в Україні

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який підпалив квестовий автобус у центрі міста. За словами зловмисника, він зробив це, бо думав, що транспортний засіб належить представникам ТЦК.

Раніше в Київському районі Одеси підпалили два автомобілі військовослужбовців. У результаті підпалу в машинах вигоріли салони, тріснули вікна та розплавилися колеса.

Через численні підпали автівок, що належать захисникам України, в Одесі планують посилити перевірку транспортних засобів бійців і працівників ТЦК. ОВА направила командуючим доручення щодо наведення порядку у використанні військового транспорту в місті.

Також ми повідомляли, що у Львові затримали двох хлопців, які за вказівкою російських кураторів готували серію підпалів автомобілів українських військовослужбовців. Обидва фігуранти є місцевими мешканцями. Одному з них 17 років, а іншому — 18.