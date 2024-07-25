Военный объяснил, какое отношение имеют росСМИ к поджогу автомобилей ТЦК и ВСУ

К поджогам машин, принадлежащим представителям ТЦК и военнослужащим, относятся россияне. Точнее: речь идет о российской пропаганде.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в среду, 25 июля, заявил командир Второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

Что говорит комбат об уничтожении автомобилей украинских защитников

По мнению Кухарчука, автомобили поджигают люди, ставшие жертвами российской пропаганды.

"Я понимаю, что это жертвы пропаганды, которые являются украинцами. Они пересмотрели TikTok и попали на российские Telegram-каналы", — подчеркнул военный.

Какие инциденты с поджогом автомобилей военнослужащих недавно были в Украине

Напомним, в Одессе задержали мужчину, который поджег квестовый автобус в центре города. По словам злоумышленника, он сделал это, потому что думал, что транспортное средство принадлежит представителям ТЦК.

Ранее в Киевском районе Одессы подожгли два автомобиля военнослужащих. В результате поджога в машинах выгорели салоны, треснули окна и расплавились колеса.

Из-за многочисленных поджогов автомобилей, принадлежащих защитникам Украины, в Одессе планируют усилить проверку транспортных средств бойцов и работников ТЦК. ОВА направила командующим поручение по наведению порядка в использовании военного транспорта в городе.

Также мы сообщали, что во Львове задержали двух парней, которые по указанию российских кураторов готовили серию поджогов автомобилей украинских военнослужащих. Оба фигуранта являются местными жителями. Одному из них 17 лет, а другому — 18.