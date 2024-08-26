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Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

26 серпня 2024 р. 22:37

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22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

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21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

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15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

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ДБР розслідує понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК та СП під час мобілізації. За результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 особам, до суду направлено 37 обвинувачень щодо 61 особи за період з 2022 року. Обвинувальний вирок вже отримали 10 осіб. Тим часом військовий аналітик Євген Дикий заявив, що перевищення працівниками ТЦК службових повноважень може бути виправданим, на відміну від хабарництва у військкоматах. 

Про це Євген Дикий заявив в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 26 серпня. 

Перевищення повноважень працівниками ТЦК

За словами Євгена Дикого, з боку працівників ТЦК є два різні типи зловживань.

"Один тип — це той, який я старанно виправдовую і захищаю. Це всі ті "бусики" і тому подібне. Юридично — це злочини. Але я вважаю, що вони чітко підпадають під таке поняття в кримінальному кодексі, як дії, які мають ознаки злочинних, але вчинені за умови крайньої необхідності", — каже Дикий.

На думку військового аналітика, у працівників ТЦК є "крайня необхідність перевищувати повноваження" і "пакувати" людей. 

Хабарництво в ТЦК

Як зазначив Євген Дикий, працівник ТЦК, який взяв хабар, має сидіти за двома статтями: стандартна за хабар, а друга — перешкоджання діяльності ЗСУ у військовий період

"А це реально тяжка стаття, це вже майже державна зрада. Тому що кожний ТЦКшник, який вимагає, або бере хабар, він стріляє в спину нашій армії, підриває довіру народу до армії, б’є по мобілізації", — зауважив аналітик. 

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23:04 Невтішний прогноз від Yasno на завтра — де відключення будуть найжорсткішими

23:03 Звідки і з чого росіяни атакували Україну — інфографіка

22:53 Кривбас домовився про продаж своєї зірки в європейський футбольний клуб

22:53 В ДПСУ пояснили, як Курська операція вплинула на безпекову ситуацію на Сумщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:45 Ціни на пальне в Україні — якою буде вартість бензину на АЗС завтра

22:36 Українські військові з початку Курської операції захопили в полон 247 росіян, — ЗМІ

22:33 На Рівненщині чоловік не з'явився в ТЦК для уточнення даних — що вирішив суд

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22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

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21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

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17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

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19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян