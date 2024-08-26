Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

ДБР розслідує понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК та СП під час мобілізації. За результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 особам, до суду направлено 37 обвинувачень щодо 61 особи за період з 2022 року. Обвинувальний вирок вже отримали 10 осіб. Тим часом військовий аналітик Євген Дикий заявив, що перевищення працівниками ТЦК службових повноважень може бути виправданим, на відміну від хабарництва у військкоматах.

Про це Євген Дикий заявив в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 26 серпня.

Перевищення повноважень працівниками ТЦК

За словами Євгена Дикого, з боку працівників ТЦК є два різні типи зловживань.

"Один тип — це той, який я старанно виправдовую і захищаю. Це всі ті "бусики" і тому подібне. Юридично — це злочини. Але я вважаю, що вони чітко підпадають під таке поняття в кримінальному кодексі, як дії, які мають ознаки злочинних, але вчинені за умови крайньої необхідності", — каже Дикий.

На думку військового аналітика, у працівників ТЦК є "крайня необхідність перевищувати повноваження" і "пакувати" людей.

Хабарництво в ТЦК

Як зазначив Євген Дикий, працівник ТЦК, який взяв хабар, має сидіти за двома статтями: стандартна за хабар, а друга — перешкоджання діяльності ЗСУ у військовий період.

"А це реально тяжка стаття, це вже майже державна зрада. Тому що кожний ТЦКшник, який вимагає, або бере хабар, він стріляє в спину нашій армії, підриває довіру народу до армії, б’є по мобілізації", — зауважив аналітик.