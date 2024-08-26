Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы arrow
Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

26 августа 2024 г. 22:37

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

Text

21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

Text

17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

Text

15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Text

14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

Text

13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

Text

21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

Text

17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

Text

15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Text

14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

Text

13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

ГБР расследует более 400 уголовных производств по фактам злоупотреблений должностных лиц ТЦК и СП во время мобилизации. По результатам этой работы сообщено о подозрении 73 лицам, в суд направлено 37 обвинений в отношении 61 человека за период с 2022 года. Обвинительный приговор уже получили 10 человек. Между тем, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что превышение работниками ТЦК служебных полномочий можно оправдать, в отличие от взяточничества в военкоматах.

Об этом Евгений Дикий заявил в эфире Вечер.LIVE в понедельник, 26 августа.

Превышение полномочий работниками ТЦК

По словам Евгения Дикого, со стороны работников ТЦК есть два разных типа злоупотреблений.

"Один тип — это тот, который я тщательно оправдываю и защищаю. Это все эти "бусики" и т.п. Юридически — это преступления. Но я считаю, что они четко подпадают под такое понятие в уголовном кодексе, как действия, имеющие признаки преступных, но совершенные при крайней необходимости", — говорит Дикий.

По мнению военного аналитика, у работников ТЦК есть "крайняя необходимость превышать полномочия" и "паковать" людей.

Взяточничество в ТЦК

Как отметил Евгений Дикий, работник ТЦК, взявший взятку, должен сидеть по двум статьям: стандартная за взятку, а вторая — препятствование деятельности ВСУ в военный период.

"А это реально тяжкая статья, это уже почти государственная измена. Потому что каждый ТЦКшник, требующий или берущий взятку, он стреляет в спину нашей армии, подрывает доверие народа к армии, бьет по мобилизации", — отметил аналитик.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:53 Кривбасс договорился о продаже своей звезды в европейский футбольный клуб

22:53 В ГПСУ объяснили, как Курская операция повлияла на ситуацию с безопасностью в Сумской области

22:45 Цены на топливо в Украине — какой будет стоимость бензина на АЗС завтра

Text

22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

22:36 Украинские военные с начала Курской операции захватили в плен 247 россиян, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:33 В Ровенской области мужчина не явился в ТЦК для уточнения данных — что решил суд

22:21 В УПЛ ЛНЗ переиграл Карпаты, а Верес и Левый берег вырвали первые победы в сезоне

21:59 В Минобороны назвали рапорты, наиболее популярные в приложении Армия+

Text

21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

21:49 Оккупанты второй день подряд обстреливают из артиллерии приграничье Харьковщины — фото с места

22:53 Кривбасс договорился о продаже своей звезды в европейский футбольный клуб

22:53 В ГПСУ объяснили, как Курская операция повлияла на ситуацию с безопасностью в Сумской области

22:45 Цены на топливо в Украине — какой будет стоимость бензина на АЗС завтра

22:36 Украинские военные с начала Курской операции захватили в плен 247 россиян, — СМИ

22:33 В Ровенской области мужчина не явился в ТЦК для уточнения данных — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:21 В УПЛ ЛНЗ переиграл Карпаты, а Верес и Левый берег вырвали первые победы в сезоне

21:59 В Минобороны назвали рапорты, наиболее популярные в приложении Армия+

21:49 Оккупанты второй день подряд обстреливают из артиллерии приграничье Харьковщины — фото с места

21:34 Смерть младенца из-за служебной халатности акушерки — какое решение принял суд

21:28 В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за скандала с поставками генераторов Украины

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

Text

21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

Text

17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

Text

15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Text

14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

Text

13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян