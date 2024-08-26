Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

ГБР расследует более 400 уголовных производств по фактам злоупотреблений должностных лиц ТЦК и СП во время мобилизации. По результатам этой работы сообщено о подозрении 73 лицам, в суд направлено 37 обвинений в отношении 61 человека за период с 2022 года. Обвинительный приговор уже получили 10 человек. Между тем, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что превышение работниками ТЦК служебных полномочий можно оправдать, в отличие от взяточничества в военкоматах.

Об этом Евгений Дикий заявил в эфире Вечер.LIVE в понедельник, 26 августа.

Превышение полномочий работниками ТЦК

По словам Евгения Дикого, со стороны работников ТЦК есть два разных типа злоупотреблений.

"Один тип — это тот, который я тщательно оправдываю и защищаю. Это все эти "бусики" и т.п. Юридически — это преступления. Но я считаю, что они четко подпадают под такое понятие в уголовном кодексе, как действия, имеющие признаки преступных, но совершенные при крайней необходимости", — говорит Дикий.

По мнению военного аналитика, у работников ТЦК есть "крайняя необходимость превышать полномочия" и "паковать" людей.

Взяточничество в ТЦК

Как отметил Евгений Дикий, работник ТЦК, взявший взятку, должен сидеть по двум статьям: стандартная за взятку, а вторая — препятствование деятельности ВСУ в военный период.

"А это реально тяжкая статья, это уже почти государственная измена. Потому что каждый ТЦКшник, требующий или берущий взятку, он стреляет в спину нашей армии, подрывает доверие народа к армии, бьет по мобилизации", — отметил аналитик.