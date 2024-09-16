Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

Під час опалювального сезону в Україні точно будуть відключення світла, адже встановили тільки половину з переданих газопоршневих установок. Наразі електромережі й теплоелектростанції не готові до сезону.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Чому взимку вимикатимуть світло

Попенко розкритикував заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про готовність країни пройти зиму, як у минулі роки. Він наголосив, що в України немає для цього достатньо ресурсів, зокрема, природного газу.

"Нафтогаз" бере кредит, щоб закупити 400 млн кубометрів газу", — наголосив експерт.

Він також додав, що електромережі й теплоелектростанції не готові до сезону.

Що передувало

У неділю, 15 вересня, Шмигаль заявив, що Україна готується до цього опалювального сезону і має підтримку партнерів.

"Ми розвиваємо альтернативну енергетику, маємо стратегію на децентралізовану генерацію, ... переходимо на зелену енергію та маємо стратегію розвитку атомної енергії... Це те, що точно дозволить нам виживати", — йдеться у повідомленні міністра.

Він також запевнив українців, що країна пройде цю зиму, як і всі минулі.