Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Во время отопительного сезона в Украине точно будут отключения света, ведь установили только половину из переданных газопоршневых установок. Пока электросети и теплоэлектростанции не готовы к сезону.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Почему зимой будут выключать свет

Попенко подверг критике заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о готовности страны пройти зиму, как в прошлые годы. Он подчеркнул, что у Украины нет для этого достаточно ресурсов, в частности природного газа.

"Нафтогаз" берет кредит, чтобы закупить 400 млн кубометров газа", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что электросети и теплоэлектростанции не готовы к сезону.

Что предшествовало

В воскресенье, 15 сентября, Шмыгаль заявил, что Украина готовится к этому отопительному сезону и имеет поддержку партнеров.

"Мы развиваем альтернативную энергетику, имеем стратегию на децентрализованную генерацию, ... переходим на зеленую энергию и имеем стратегию развития атомной энергии... Это то, что точно позволит нам выживать", — говорится в сообщении министра.

Он также заверил украинцев в том, что страна пройдет эту зиму, как и все прошлые.